Offer for trygdeskandalen ber Vågeng gå av

Lørdag formiddag gjestet Halseth Ukeslutt på NRK. Der kom han med en klar beskjed til Nav-direktøren:

Gå av.

– Det tror jeg hadde lettet mange mennesker – at hun tok litt ansvar. At hun var sitt ansvar bevisst, og gikk av, sier Halseth til NRK.

Halseth ble i 2016 dømt til fem måneders ubetinget fengsel for trygdebedrageri for over 300.000 kroner, og sonet fire av dem.

Mandag denne uken sprakk nyheten om at minst 48 personer kan være uskyldig dømt for trygdesvindel. Halseth er en av dem. Årsaken er at Nav har tolket regelverket feil. Over 2000 saker kan være feilbehandlet.

Etter at skandalen ble kjent, har Nav opprettet en innsatsgruppe som skal finne personer som er rammet av trygdeskandalen.

Halseth sier han ikke har hørt noe fra Nav, men fikk bekreftet via de andre rettsinstansene involvert i saken at han er en av dem som er dømt på feil grunnlag.

Før hun går av mener Halseth at Nav-direktøren må komme med en ektefølt unnskyldning til alle de involverte.

– Hun burde kanskje gitt lyd fra seg til de berørte og kommet med et fullstendig opplegg om hvordan de skal betale tilbake penger som de faktisk har stjålet, sier 55-åringen.

– Venter på en telefon fra henne?

– Ja, det gjør jeg.

STEMPLET: – Det føles rett og slett som om man har et stort stempel i panna. En bedrager. En stor kjeltring som har snytt staten. Snytt Nav. Du føler at alle snakker om deg. Familien blir blandet inn. Ryktet ditt detter ned. Du blir en helt annen person etter en sånn opplevelse, sier Rune Halseth til NRK. Foto: Privat / Privat

Hjerteskjærende

Nav-direktøren sier at det har vært en vond og vanskelig uke. Hun beskriver historien til Halseth som «hjerteskjærende».

– Vi sier unnskyld til deg og alle som er berørt. Dette er hjerteskjærende og vondt, sier Vågeng.

HJERTESKJÆRENDE: Nav-direktør Sigrun Vågeng sier at det har vært en vond og vanskelig uke for alle i Nav. Hun beskriver historien til Halseth som «hjerteskjærende». Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I et intervju med VG uttalte Nav-direktøren at hun ikke kommer til å trekke seg fra stillingen sin i år. Hun sier selv at hun vil gå av neste år, når åremålskontrakten hennes går ut.

– For meg er det litt underordnet hva som skjer med min stilling. Det handler om de som Rune og andre som er berørt, sier hun.

Hun er usikker på om opprydningsarbeidet etter trygdeskandalen vil være ferdig innen den tid.

– Jeg tror nok uansett om min tid i Nav blir lang eller kort, så kommer vi til å bruke mye tid på dette.

Det jobbes nå med at de som har fått trukket tilbake penger feilaktig skal få de tilbake. Dette vil skje «så fort som mulig», lover Vågeng.

– Det må være et godt og grundig arbeid. Jeg kan love han og alle andre at nå jobbes det på høytrykk, sier hun.