Odd Isungset får pris for undersøkende journalistikk

Odd Isungsets største enkeltinnsats er det standhaftige og grundige arbeidet med det fortsatt uoppklarte attentatet på forlagsdirektør William Nygaard i 1993.

Siktet før foreldelsesfristen

Det har resultert i to bøker, Attentatet (2000) og Hvem skjøt William Nygaard? (2010), og flere TV-dokumentarer.

– Det var et vendepunkt for meg da jeg omsider fikk innreisetillatelse til Iran i 1997. Der intervjuet jeg generaldirektøren i det iranske utenriksdepartementet. Han sa at dødsdommen ikke var rettet mot hele det norske folk, men kun mot et fåtall, oversetterne og forleggerne. Deretter la han til at «The main target» var Salman Rushdie, og at det ville løse mye dersom den mannen ble tatt av dage. Det var en sjokkerende uttalelse, sier Isungset.

Undersøkelsene som Isungset la frem i dokumentarfilmen fra 2008 Blodsporene fra Dagaliveien, ble av Kripos fremhevet som årsak til at flere personer nylig ble siktet i saken.

Siktelsen ble tatt ut to dager før foreldelsesfristen på 25 år utløp.

Den gjelder ikke bare drapsforsøk, men også at attentatet satte betydelige samfunnsinteresser i fare ved å være direkte rettet mot ytringsfriheten.

– Det er en sann glede å få denne prisen, sier Odd Isungset.

Odd Isungset tildeles Fritt Ords Honnør for sin undersøkende journalistikk om Nygaard-saken. Drapsforsøket på forlagsdirektør William Nygaard skjedde i 1993. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Han synes det var gledelig at Kripos nevnte hans navn og arbeid som en årsak da de bestemte seg for å sikte flere personer for attentatet rett før foreldelsesfristen i høst.

Angrep på ytringsfriheten

– Odd Isungset har med en unik utholdenhet utført undersøkende journalistikk som har vært avgjørende for å belyse alle sider ved Nygaard-saken. Drapsforsøket på Nygaard var et angrep på ytringsfriheten som verken politi eller politikere forstod betydningen av før etter flere år, sier Grete Brochmann, styreleder i Stiftelsen Fritt Ord.

William Nygaards forlag Aschehoug utga i 1989 en oversettelse av Salman Rushdies roman Sataniske vers.

TV-dokumentarer om Nygaard-attentatet Ekspandér faktaboks Odd Isungset har blant annet stått bak mange TV-dokumentarer som har handlet om attentatet mot forlagsdirektør William Nygaard: TV2s Attentatet i Dagaliveien (1997) TV2s Rikets tilstand (2001) TV2s Truet til taushet (2006, med Per Christian Magnus og Robert Reinlund) om karikaturstriden. TV2s Blodsporene fra Dagaliveien (2008), som førte til at Nygaard-saken ble gjenopptatt i 2009 NRK-dokumentaren Dødsdømt (2012, med Cecilie Ellingsen). Ny og omklippet NRKBrennpunkt-dokumentar Attentatet på det frie ord Flere av dem har vakt stor internasjonal oppmerksomhet og mottatt priser, som TV2-dokumentaren Truet til taushet.

Fatwa mot utgivere

Tidligere samme år utstedte ayatolla Khomeini, leder for det iranske prestestyret, en fatwa (dødsdom) mot alle som hadde befatning med utgivelse av boken. Utgivelsen av den norske oversettelsen ble derfor omgitt av strenge sikkerhetstiltak.

3000 muslimer demonstrerte mot utgivelsen i Oslos gater, og to bokhandler i Oslo og Bærum ble antent.

I 1991 ble den japanske oversetteren av Rushdies bok drept. Den italienske oversetteren overlevde et knivangrep.

Feil og mangler

Isungset sier han møtte stor motstand i starten da han ville se på lagrede dokumenter i saken.

– Jeg fikk avslag da jeg ville avfotografere åstedsmappen hos Utenriksdepartementet. Dette var tidlig i prosessen, men jeg synes det var svært underlig, sier han.

Som dokumentarsjef i både TV2 og NRK har Odd Isungset stått bak en lang rekke viktige TV-dokumentarer.

Isungset har påvist at bevismateriale og dokumenter har forsvunnet fra politiet underveis i etterforskningen, som var preget av store feil og mangler helt fra starten.

Oslo-politiet mente at det å knytte attentatet på Nygaard til Rushdie-saken var en «medieskapt» idé.

Fritt Ords Honnør Ekspandér faktaboks Fritt Ords Honnør består av 100 000 kroner og en krystallvase. Det er en påskjønnelse som deles ut av Stiftelsen Fritt Ords styre for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak. Fritt Ords styre deler også ut Fritt Ords Pris. Arrangementet med tildelingen til Odd Isungset vil finne sted onsdag 31. oktober i Oslo.

LES OGSÅ:

NRK erfarer: En av de siktede i Nygaard-saken hadde tilhold i Norge

Dusør på to millioner for oppklaring av Nygaard-saken