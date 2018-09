O'boy-krise i Sverige - nå tømmes også norske butikkhyller

Svenske medier har de siste dagene skrevet om hvordan en feil hos produsenten har skapt stor mangel på sjokoladepulveret O'boy i hele Sverige.

Det har resultert i at produktet legges ut for tusenvis av kroner på det svenske nettstedet Blocket.se.

Bekrefter leveringsutfordringer

Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, sier at de har hatt leveringsproblemer på O'boy siden i sommer.

– Stort sett har det gått fint, men vi opplever at noen av butikkene våre nå begynner å bli utsolgt.

Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, bekrefter at O'boy er utsolgt i noen av deres butikker. Foto: John Andreassen

Ifølge Kristiansen har leverandøren signalisert at produktet vil være leveringsdyktig i løpet av uken, og fraråder dermed folk å gå til innkjøp av produktet på svartebørsen.

– Jeg er imponert over hva folk ser mulighet til å tjene penger på. Det verste som kan skje er imidlertid at folk begynner å hamstre i våre butikker, slik at noen sitter igjen med et stort lager, mens andre ikke får noen ting.

Kommunikasjonssjefen legger til at de også har andre typer sjokoladepulver, men innrømmer at det trolig vil være vanskelig for noen å gå over til et annet produkt.

– Det er som regel sånn med denne typen produkter, som man drikker eller spiser når man skal kose seg, at folk har lagt sin elsk på ett produkt. Da er det vanskelig å endre de vanene.

Selges til flere hundre kroner på FINN

På FINN har det de siste dagene dukket opp annonser der sjokoladepulveret er priset til flere hundre kroner.

De siste dagene har det dukket opp annonser på FINN, der selgerne ber om flere hundre kroner for pakker med O'boy. Foto: Skjermdump/FINN

Den ene annonsen tilhører Geir Skjæret, som ber om 500 kroner for én 450 grams pakning med O'boy. Han er bosatt på grensen til Sverige og fikk idéen da han hørte på svensk radio mandag morgen.

– Der sa de at produktet gikk for flere tusen kroner på nett. Så jeg tenkte at det ikke skader å prøve, men det er jo mest for moroskyld, sier han, og legger til at han foreløpig ikke har fått noen bud.

Geir Skjæret fra Østfold hørte på radioen at pakker med O'boy ble solgt til flere tusen kroner på nett i Sverige. Da bestemte han seg for å prøve lykken selv. Foto: Privat

Problemer hos produsenten

På nettbutikken Kolonial.no har produktet vært utsolgt siden 8. august.

Kommersiell direktør, Tor Erik Aag, forklarer at det henger sammen med en oppgradering av produsentens anlegg utenfor Stockholm.

– Oppgraderingen har tatt lenger tid enn planlagt, fordi de mangler en av delene som anlegget skulle bygges med.

Det er det samme problemet som har forårsaket O'boy-mangelen i Sverige.

Aag sier at de likevel har fått signal fra leverandøren om at det populære sjokoladepulveret er ventet å komme inn senere denne uken.

– Vi regner med å kunne tilby det til våre kunder fra fredag av. Så det er ingen grunn til å frykte slagsmål ennå.

Kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin, bekrefter at også de har hatt enkelte problemer med leveransen av sjokoladepulveret.

– Det er noen butikker som har gått tomme på grunn av leveringsutfordringer, men de aller fleste butikkene har det inne.

Snart tilbake igjen

Mandag skriver Aftonbladet at O'boy snart vil være tilbake i svenske butikkhyller.

Produsenten, Mondelez, opplyser til avisen at de har begynt å produsere sjokoladepulveret igjen.

– Vi regner med å sende ut produkter til våre kunder i løpet av denne uken, og at de kommer til konsumentene mot slutten av uken, sier Celin Huseby, nordisk kommunikasjonssjef i Mondelez.