– En undersøkelse, som en av mine elever gjennomførte, viste at rundt 50 prosent av hundene fikk posttraumatisk stresslidelse etter fyrverkeri på nyttårsaften. Det sier den svenske hundepsykologen Anders Hallgren.

I 2010 viste en undersøkelse blant hundeiere i New Zealand at 46 prosent av hundene hadde ulike tegn på frykt, som følge av fyrverkeri.

Hallgren har praktisert som hundepsykolog i over 50 år, og er kjent langt utenfor Sverige med sine studier, bøker og treningsmetoder om hund og hundehold.

Viktig å holde dyrene i bånd ved lufting – og forsøke å være ferdig med luftingen lenge før det braker løs med rakettene. Foto: Laila Omdal Rønningen / Privat

Mange har skaffet seg hund under koronapandemien. I november var det registrert over 44.000 nye hunder i 2020. En god del hundeiere vil trolig oppleve at hunden ikke har det så bra når nyttårsrakettene smeller ute.

Han er tydelig på at hunder ikke må bli med ut for å se på fyrverkeri.

– Gå aldri ut for å se på fyrverkeri sammen med hunden din. Den skal være hjemme og helst sammen med en voksen person, sier Hallgren.

Det kan føre til hunden blir utrygg, får angst, viser aggresjon eller at den blir rastløs. Det kan for noen bli vanskelig å trene bort igjen.

– Spesielt er små valper utsatt. De har mye følelser og kan få et så stort sjokk at det kan gi varig forandringer i personlighet og i atferden, sier han.

Det er kun tillatt å fyre opp fyrverkeri mellom 18:00 på nyttårsaften og fram til 02:00 1. nyttårsdag i Norge. Foto: Laila Omdal Rønningen / Privat

Fysiske og psykiske skader

Både Veterinærforeningen, Noah og Dyrebeskyttelsen Norge jobber for å få et forbud mot privat oppskytning av fyrverkeri.

– Det er mange eksempler på hunder som skader seg både fysisk og psykisk på grunn av uvettig rakett oppskytning, opplyser presidenten i Veterinærforeningen i Norge Torill Moseng.

Også katter og andre husdyr kan bli redde av de høye lydene fra rakettene.

I fjor ble hesten Balder funnet død, som man tror ble skremt som følge av fyrverkeri. Det samme om kua som ble funnet død sammenkrøpet inntil en vegg.

Ulike signaler

Hunder kan gi ulike signaler når de blir usikre og stresset.

– Den kan trekke seg unna, begynne å vandre, gjøre fra seg inne, gnage på ting og pipe. Noen hunder kan følge etter eier, eller vandrer hvileløst rundt og kan være vanskelig å få skikkelig kontakt med, sier Moseng.

President i den norske veterinærforeningen, Torill Moseng, påpeker at det er viktig å forebygge det de kaller for lydfobi hos hunder.

Mens andre hunder kan bli fullstendig desperate og klore seg til blods på klørne, og påføre seg selv skader.

– Dessverre opplever vi hvert år at hunder kommer seg ut i panikk og flykter i redsel. Det kan ende svært trist, sier hun.

– Det er viktig å huske på at hvert dyr kan reagere individuelt – og hver forandring i vanlig atferd bør vurderes om det kan være redsel og engstelse, sier Torill Moseng i Veterinærforeningen. Foto: Laila Omdal Rønningen / Privat

Vær en trygg leder

Både Hallgren og Moseng mener at planlegging av nyttårsaften er helt avgjørende og særlig om man har dyr for første gang.

– Kan man la hunden sin være sammen med en annen hund man faktisk vet er trygg og avslappet, er det aller beste, sier Moseng.

Vær sammen med hunden din, og forsøk å beskytt for både lys og lyd.

– Du bør være en trygg leder og ikke stresse eller lage stress ved å oppføre seg annerledes enn vanlig, sier Moseng.

Hun påpeker at du ikke må bruk medisiner til hunder som er ment til mennesker.

– Det kan gå riktig galt. Snakk med veterinæren din om råd om nyttårsaften, sier hun.

Valper er spesielt følsomme og kan utvikle posttraumatisk stresslidelse som følge av fyrverkeri. Foto: Laila Omdal Rønningen / Privat

Gode råd for husdyr nyttårsaften Ekspandér faktaboks Har du valp: la valpen være første nyttårsaften med en hund som er rolig og trygg - som valpen kjenner.

La aldri dyrene være alene, heller ikke når det smeller som verst og «alle» skal ut.

Gå en god tur på dagen, der hvor det er trygt og fritt for raketter.

Gi hunden et godt måltid - slik at den er mett og trett.

Steng av store vindusflater for lysinntrykk.

Sett på rytmisk musikk

Ha dyret på et så lydtett sted i huset/leiligheten som mulig.

Vær en trygg rolig leder - snakk vennlig og bestemt, og gjør de tingene som du vanligvis gjør for at hunden skal føle seg trygg og beskyttet av flokken.

Oppfør deg så normalt som mulig.

Hold katter og andre kjæledyr som kanin inne.

Sett dyr som bor i for eksempel, fugl, marsvin i lyd og lysskjermede rom.

Noen dyr trenger ekstra hjelp rundt nyttår. Beroligendemedikamenter til mennesker skal aldri brukes til dyr. Alt som gis til dyr skal være fra veterinær. Gis menneskemedisin, kan det skade dyret alvorlig og i verste fall være dødelige.

Ta kontakt med veterinæren din i god tid for råd om nyttårsaften.

Et godt hjelpemiddel er duftstoffene feromoner som er samme stoff som tispen utsondrer når hun dier valpene. Dette gir en ro og trygghet for også voksne hunder. Feromoner får du hos veterinæren. Bør starte i god tid før nyttår

Det Finnes også lydkurs du kan bruke hele året hvor dyrene læres at lydene ikke er farlige men trygt. Læringen kan være «ferskvare» og bør brukes jevnlig avhengig av hvor redd hunden er. Bør begynne i god tid før nyttårsaften. Kilde: Veterinærforeningen

Massasje kan dempe stress

Opplever du at hunden din er urolig på nyttårsaften (eller dagene etter), kan det være hjelp å få.

– Søk hjelp av en veterinær til å få noe beroligende som hunden kan få en ukes tid, sier han.

Veterinæren mener også at det kan være god effekt å massere hunden flere ganger om dagen.

– Massasje frigjør oksytocin «ha det bra hormonet», som demper stress, sier Hallgren.

Han mener også at musikk kan være et nyttig redskap.

– Spill gjerne litt høy musikk. Det kan forvirre hørselen til hunden, sier han.

GODT TIPS:– Gi hunden mye mental aktivering inne. Gjem godbiter som den må søke opp, la den få noen esker å åpne. Dette vil bidra til å redusere stress, sier hundepsykolog Hallgren, som har gitt ut flere bøker om både stress og aktivisering hos hund. Foto: Privat

Lydtrening

Det er mulig å trene hunder til å venne seg til lyder, men dette er noe som man bør starte med i god tid før jul.

I tillegg til lydtrening mener Hallgren det kan være lurt å venne hunden til hørselsvern.

– Ørepropper som man får kjøpt på apotek fungerer bra, eller fettvatt. Men ikke bruk bomull, for da kan små tråder feste seg i øregangen, forteller han.