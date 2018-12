Nyttårsfyrverkeri avlyst på grunn av uvær

– Vi er nødt til å sette sikkerheten først, opplyser kultursjef i Kristiansund kommune, Eigunn Stav Sætre på kommunens hjemmesider.

Store deler av landet opplever dårlig vær på nyttårsaften. Det verste været er meldt på Sør- og Østlandet, mens det er ventet at vindstyrken vil bli kraftigst på Vestlandet.

Flere byer

Allerede ved 12-tiden i dag besluttet Kristiansund kommune i samråd med leverandøren Krohn pyroteknikk at det årlige fakkeltoget og fyrverkerishowet ved Varden måtte avlyses.

– Det er for sterk vind til at det er forsvarlig for oss å sende opp fyrverkeri i vanndammen klokken 17 og på havna klokken 24, sier daglig leder i Krohn Pyroteknikk, Claus Ivar Krohn i en pressemelding.

I Ålesund og Giske måtte oppskytingen vike på grunn av været, opplyser kommunen.

– Slik vinden dreier nå, er det dessverre umulig å gjennomføre fellesfyrverkeri i Ålesund og Giske, sier Roy Petter Normann i Svea Unique Pyrotechnic.

De vanskelige værforholdene har også satt en stopper for rakettoppskytingen i Ulsteinvik.

I Trondheim har det i hele ettermiddag vært usikkert om vardetenningen og familiefyrverkeriet på Kristiansten festning klokken 18.30 kunne gjennomføres.

Like over kl. 18.00 besluttet kommunen å gjennomføre arrangementet.

– Det er forsvarlige forhold sånn som været er nå. Om været ikke endrer seg, så vil det gå som planlagt, sier Merete Mauland, rådgiver i Trondheim bydrift til NRK.

Mauland sier til NRK at også festfyrverkeriet ved midnatt vil fyres opp som planlagt.

– Informasjonen vi har fått fra Meteorologisk institutt tilser at det skal gå bra, sier hun til NRK.

Kan få konsekvenser

Vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt sier at vindkastene som er ventet mandag kveld kan få konsekvenser.

Haga sier at vind og nedbør vil prege de rammede områdene nyttårsaften og 1. nyttårsdag.

– Løse gjenstander kan fyke med vinden, trær kan blåse ned. Vinden kan skape problemer for strømforsyningen og gjøre det vanskelig å komme seg fram på veier og jernbanen. Det kan få en del konsekvenser, sier han til NRK.

