Nytt tilfelle av koronasmitte på Ullevål

– Siste utvikling nå er at vi rundt midnatt fikk svar på de siste fire analysene, som viser at vi har én ny positiv koronatest i det samme arbeidsmiljøet på vår øyeavdeling, sier pressevakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus.

De tre andre fra avdelinga som ble testet var ikke smittet av koronaviruset.

Ifølge Bayer er den nye smittede en nær kollega av personen som testet positivt for koronaviruset fredag, men det er foreløpig ikke kjent om vedkommende har blitt smittet i utlandet eller i Norge.

– Kan denne smittede ha blitt smittet av den andre ansatte?

– Det anser jeg som en mulighet, ja, svarer Bayer.

Første smittet i utlandet

Fredag kom det fram at en annen ansatt på øyeavdelinga på Ullevål sykehus var smittet av koronaviruset.

Den ansatte hadde nylig vært på ferie i Nord-Italia, og var på jobb mandag og tirsdag før vedkommende utvikla lette luftveissymptomer, og ble dermed hjemme fra jobb.

Sykehuset bekrefta at vedkommende kan ha hatt kontakt med et tresifra antall pasienter.

Ringer opp pasienter som har hatt kontakt

Da fire andre ansatte ved samme avdeling fikk luftveisproblemer, ble disse også testet for koronaviruset. Det er blant disse fire at én av prøvene kom tilbake positiv for coronaviruset lørdag.

Dermed er det to ansatte ved Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål, som har fått påvist koronasmitte.

Det er senere gjort flere tester av andre ansatte i arbeidsmiljøet, bekrefter pressevakta.

– Vi fortsetter å ringe pasienter som kan være eksponert gjennom kontakt med de to ansatte som har testet positivt for korona, det foretas smittevask av det aktuelle området, og vi gjør alt som står i vår makt for å ivareta både ansatte og pasienter, sier Bayer.

Det er til nå påvist totalt sju tilfeller av koronaviruset i Norge. I tillegg er en nordmann i Italia smittet av viruset.