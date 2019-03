Nytt styre i Trønder-Ap valgt: Ingen Giske-overraskelse på Hell

– Det har vært voldsom medieoppmerksomhet rundt Trøndelag Ap de siste ukene, sa valgkomiteens leder Jorodd Asphjell da han presenterte innstillingen til nytt styre i Arbeiderpartiets største fylkeslag.

– Mange har sikkert fått telefoner fra nær og fjern om det som har skjedd. Dette har gjort det viktig for valgkomiteen å lande en enstemmig innstilling som kan gjøre at vi får fokus på politikken vår og den valgkampen vi skal inn i, og ikke på alt mulig annet, sa Asphjell.

Og årsmøtet valgte å følge valgkomiteen. En etter en ble alle kandidatene til det nye fylkesstyret valgt ved akklamasjon.

Arbeiderpartiets tidligere nestleder og mangeårige statsråd Trond Giske og hans gjenværende våpendragere satt pent i ro på plassene sine og klappet med under hele seansen.

Det har foreløpig ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Giske etter de høyst udramatiske valgene.

Var uro for mulig benking

NRK snakket i timene før valget med flere Ap-politikere til stede på Hell som spekulerte i muligheten for at noen ville fremme Giske som kandidat til et fremskrutt styreverv, til tross for at han fredag for en uke siden selv trakk kandidaturet sitt.

Enkelte mente å ha observert at Giske tilbragte store deler av tiden lørdag i gangene utenfor, og ikke i selve møtesalen. Dette bidro neppe til å dempe spekulasjonene.

Ryktene nådde også hovedstaden i løpet av lørdagen. NRK har hatt bakgrunnssamtaler med sentrale Ap-politikere som «fryktet» at Giske vurderte mulighetene for å utfordre valgkomiteens enstemmige innstilling, oppildnet av Adressas ferske meningsmåling, som viste at 74 prosent av Ap-velgerne i Trøndelag har tillit til Giske.

Også Trondheim-ordfører Rita Otterviks uttalelser til NRK tidligere lørdag viste med all tydelighet at Trond Giskes fremdeles har solid standing på hjemmebane:

– Jeg tror Trond har god støtte i folket generelt og i Ap i Trøndelag. Jeg tror dette handler om at Oslo og Trøndelag har litt forskjellig perspektiv på ting, sa Arbeiderpartiets mest profilerte ordfører.

Barbesøk veltet planen

En seks sekunder lang snapchat-video av at han danset med en ung kvinne førte til at Trond Giske forrige fredag trakk kandidaturet sitt til styreverv i Trøndelag Arbeiderparti.

Før videoen nådde offentligheten hadde en enstemmig valgkomité innstilt Giske som medlem av fylkesstyrets arbeidsutvalg, med plass i Arbeiderpartiets landsstyre med på kjøpet.

Etter at videoen ble kjent og den offentlige debatten som fulgte gjorde at enkelte valgkomitemedlemmer ville enkelte valgkomitemedlemmer ikke lenger stille seg bak en innstilling med Giskes navn på. Da skrev Giske dette på sin egen Facebook-side:

«Lederen i valgkomitéen har opplyst meg om at det ikke lenger er mulig å få en enstemmig innstilling på meg til arbeidsutvalget i Trøndelag Arbeiderparti. En delt innstilling vil føre til støy og konflikt helt fram til årsmøtet. Verken for Trøndelag Arbeiderparti eller meg selv er det en ønskelig situasjon. Det er et halvt år til et viktig kommunevalg og vi må få oppmerksomheten over på kandidatene våre, på politikk og på våre svar for et bedre Trøndelag. Jeg sitter fortsatt som tiltredende medlem i styret i Trøndelag Arbeiderparti og leder av organisasjonsutvalget. En fortsatt støy om en AU-plass er ikke verdt den belastningen det ville medføre for alle partimedlemmer, tillitsvalgte og kandidater til kommunevalget».

VG har tidligere erfart at Giske i utgangspunktet jobbet for å bli nestleder i fylkeslaget.