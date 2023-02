Nytt straumutval skaper allereie bråk: – Altfor dårleg

Nyleg vart det såkalla prisfastsetjingsutvalet sett ned. Utvalet er eit resultatet av ein avtale mellom regjeringa og SV frå i fjor haust.

– Avtalen er ikkje følgt opp av regjeringa på ein god måte, seier SVs Lars Haltbrekken.

Han siktar til at regjeringa forplikta seg til å drøfte mandatet for utvalet med SV. Det vart ikkje gjort i god nok grad, meiner Haltbrekken.

– Det står klart i avtalen at mandatet skulle drøftast med oss. Mandatet no er altfor dårleg. Slik det er no, går det ikkje klart nok fram at alternative måtar å fastsetje straumprisen skal greiast ut, no skuslar ein bort eit høve til å få gjort noko med straumprisane i Noreg, seier han.

– Vi er heller ikkje glade for samansetninga, der mange i utvalet er knytt til kraftmarknaden slik det fungerer no, seier Haltbrekken.

Lars Haltbrekken er misfornøgd med regjeringa Foto: NRK

Kritiske til utvalsleiar

Partiet Raudt går endå lenger.

– Vi meiner 6 av 10 i utvalet har knyting til kraftbedrifter eller interesseorganisasjonar som er tente med dagens system. Det er ikkje bra, seier Raudts stortingsrepresentant Sofie Marhaug.

– I tillegg kjem alt dette for seint, det er ein treneringsstrategi for ikkje å få noka endring. Regjeringa set stadig ned nye utval som eg tviler på at førar fram til nokre store endringar før valet i 2025.

Tidlegare denne veka kunne omtalte NRK omfanget av utval Støre-regjeringa har nedsett, og kritikken av dette. Regjeringa har også fått kjeft for lønnsprisutvalet sitt, som blir omtalt som «Oslo-sentrisk».

No er det altså straumutvalet som er i hardt vêr, og Raudt og fleire tillitsvalde i LO er kritisk til Inge Gran som utvalsleiar.

Han er til dagleg administrerande direktør i Sintef energi.

– Leiaren jobbar i Sintef som blir finansiert av kraftselskap, dei har interesse av høge prisar slik det er i dag, medan folk vil ha lågare elprisar. Det tviler eg på at fleirtalet i utvalet eigentleg vil ha, seier Marhaug.

Raudts Sofie Marhaug meiner Inge Gran er for tett på kraftbransjen Foto: SIMON S. BRANDSETH / NRK

Inge Gran svarer på kritikken.

– Eg er ikkje samd i at det er ein interessekonflikt mellom rolla mi som leiar av Sintef Energi og rolla mi som utvalsleiar. Sintef Energi er eit allmennyttig og uavhengig forskingsinstitutt. Til liks med andre forskingsinstitutt og universitet i Noreg og i Europa tek vi på oss betalte forskingsoppdrag.

Gran seier svært lite av pengane kjem frå kraftbransjen:

– På denne måten har næringslivet og offentleg forvaltning ein innverknad på kva tema det blir forska på, men ikkje på resultata. I 2021 var 34,5 prosent av inntektene våre frå industri og næringslivet. Av dette er ca. 10 prosent frå kraftprodusentar, altså ca. 3,5 prosent.

Regjeringa: – Vi ser på alternativ

Olje- og energiminister Terje Aasland forsvarer utvalet.

– Dette er eit veldig viktig utval der vi nettopp ønskjer å sjå på alternativ for prisdanning. Moglegheitene for å skape meir prisstabilitet er veldig nyttig for oss. Dette vil gi gode analysar for kva som er mogleg å gjennomføre.

– Også EU vurderer no endringar i marknadsmekanismar for energi, då der det viktig at vi også gjer desse vurderingane, seier Aasland.

– Lars Haltbrekken meiner mandatet har for få alternativ til marknadsstyring?

– Vi ønskjer å setje rammer og sjå på moglegheita for regulere marknaden – også å sjå på prisstabilitet. Vi meiner samansetning og mandatet er godt opplyst, så vi meiner dette er eit rett mandat, seier Terje Aasland.

– Nokon er også kritiske til leiaren og meiner han har for mange band til bransjen?

– Når vi skal jobbe med dette treng vi folk som kjenner kraftmarknaden, då treng vi gode personar, som leiaren er, han er ein uhilda person. Det er eit breitt samansett utval eg stoler på kjem fram til gode resultat, seier Aasland.