Det er 900 passasjerer ombord på skipet, skriver VG.

Totalt er det nå 3 smittede ombord på båten, som valgte å sette kurs mot Kiel 26. desember. Da var flere smittetilfeller blant ansatte allerede kjent, ifølge VG.

Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Helge Otto Mathisen, sier at det er feil at det var smitte blant ansatte før cruiseskipet satte kursen mot Kiel.

– Samtlige av mannskapet på seilingen var testet i Oslo, med negativt resultat, sier Mathisen til NRK.

– Hvordan kan det ha oppstått smitte ombord da?

– Jeg er ikke smitteekspert, så det vet jeg ikke. Det er derfor vi velger å kansellere alle seilinger frem til 3. januar, for å finne ut hva som kan ha skjedd, svarer Mathisen.

I en pressemelding skriver selskapet at de kansellerer seilingene som skulle finne sted 28. og 30. desember.

Han bekrefter at det totalt er tre smittede ansatte ombord i båten, og at de og deres nærkontakter er satt i isolasjon.

– Vi følger alle prosedyrer, de er satt i isolasjon på sine lugarer, og vi har fulgt opp alle eventuelle nærkontakter de har hatt- De som er nærkontakter er satt på lugarene til de kommer til Oslo i morgen, sier Mathisen til NRK.

Han sier at ingen passasjerer ombord er definert som nærkontakter. De smittede ansatte skal jobbe i hotellavdelingen ombord.