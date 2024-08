Nytt prishopp på mat

Dermed fortsetter matprisene å øke i Norge, og bidrar til at prisveksten i samfunnet holdes oppe.

Tidligere år har matbutikkene endret prisene ved spesielt to prisvinduer i året, 1. februar og 1. juli, men i år har kjedene gått vekk fra prisvinduene etter kritikk.

Likevel økte matprisene mye i juli.

Espen Kristiansen er seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå, som lager prisstatistikken. Foto: Mari Reisjå / NRK

– Til tross for signaler fra bransjen om at de vil bort fra ordningen med fast tidspunkt for prisforhandlinger, ser vi også i år en sterk og bred prisvekst på mat og drikke i juli, der de aller fleste varegruppene steg i pris, sier Espen Kristiansen, seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Blant varene som økte mest i pris fra juni til juli var ost, kaffe, yoghurt, kjøttpålegg, sjokolade, torsk og yoghurt. Varer som falt i pris var blant annet kylling, poteter, kål og melon.

Matprisene var i juli 4,8 prosent høyere enn for ett år siden, ifølge SSB.

– Positive tall

Totalt var prisene i Norge 2,8 prosent høyere enn for ett år siden i juli, viser Konsumprisindeksen (KPI) til SSB.

Det er lavere enn Norges Bank har ventet, selv om det er en liten oppgang fra juni, da prisene ble målt på overraskende lave 2,6 prosent høyere enn juni i fjor.

Norges Bank er mest opptatt av hvordan prisene utvikler seg, sett bort fra endringer i energi og avgifter, altså kjerneinflasjonen.

DENNE MATEN BLE FAKTISK BILLIGERE: Poteter ble dyrere i juni, men falt 13 prosent i pris fra juni til juli. Foto: Elise Pedersen / NRK

Kjerneinflasjonen landet på 3,3 prosent i juli, som er en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra juni.

Dermed er prisveksten fortsatt sterkere enn målet til Norges Bank på rundt 2 prosent over tid, men nå er prisveksten i rute nedover.

– Dette er positive tall. Den samlede inflasjonen er på vei mot målet og betydelig lavere enn Norges Banks anslag, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank.

Kronekursen skaper trøbbel

Han mener tallene taler for at Norges Bank kan kutte renten raskere.

Men den svake kronekursen skaper trøbbel for sentralbanken, fordi det kan bety mer prispress fra utlandet når alt blir dyrere i utenlandsk valuta.

– Kronekursen kan absolutt føre til at Norges Bank venter med rentekutt selv om inflasjonstallene skulle tyde på det motsatte, sier Knudsen.

MÅ FORTSATT VENTE PÅ KUTT: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank mener prisveksten taler for at Norges Bank kan kutte renten raskere, men tviler på at det vil skje, fordi kronekursen er så svak. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Sentralbanken har siden 2021 satt opp renten 14 ganger for å roe ned prisveksten. Torsdag har sentralbanken neste rentemøte. Ved forrige rentemøte i juni avlyste sentralbanken et rentekutt i år, og varslet uendret rente på 4,5 prosent ut året.