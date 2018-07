«Naturen som kilde til helse og livskvalitet» er undertittelen på regjeringens nye friluftsmelding som klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen presenterte tirsdag formiddag.

Han hadde trommet sammen presse og friluftsorganisasjoner til sommerfest på turområdet ved Sognsvann i Oslo da han presenterte handlingsplanen.

Elvestuen skriver i meldingens forord at regjeringen ønsker at «så mange som mulig utøver friluftsliv jevnlig. Friluftsliv gir oss økt livskvalitet og bedre helse, og er en levende og sentral del av den norske kulturarven og nasjonale identiteten».

Les hele meldingen her: Handlingsplan for friluftsliv

Verner allemannsretten

PADLER: Ola Elvestuen stilte opp i kano på Sognsvann da han presenterte tiltaksplanen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Elvestuen sier at planen skal bidra til å øke folks deltakelse i friluftsliv, og bidra til at attraktive friluftsområder ivaretas og utvikles.

Nærmiljøet skal prioriteres, og folk skal slippe å reise langt.

– Parkene, grønne områder og marka rundt byene er de mest brukte og viktige områder for friluftsliv, i tillegg til skog- og fjellområdene over hele landet, understreker Elvestuen.

Han sier regjeringen skal verne om allemannsretten, som gir alle lov til å ferdes og oppholde seg i naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen.

– Allemannsretten er en viktig del av norsk kultur og selve grunnlaget for det friluftslivet vi har i Norge.

Tursti-database

BEDRE SKILTING: Skilting og merking av stier er blant tiltakene regjeringen vil ha. Foto: Signe Karin Hotvedt, NRK

For å tilrettelegge bedre skal det lages en nasjonal database av turstier, og disse skal kobles sammen.

Dette arbeidet skal starte neste år. Turstier skal opparbeides, skiltes og merkes slik at det blir til et sammenhengende kart av turstier over hele landet. Disse skal kobles til kollektivknutepunkter slik at veien ut i naturen blir enklere og tydeligere.

Dette skal sikre at både turgåing og gåing som ledd i daglig gjøremål blir enklere og mer tilgjengelig.

Mer terrengsykling, kiting og klatring

I tillegg varsler regjeringens blant annet en forenkling av lovverket som regulerer friluftsliv, slik at det legges bedre til rette for nye friluftsformer, som for eksempel terrengsykling, kiting og klatring i utmark.

Målet er å endre friluftsloven, slik at det gis en generell adgang til ikke-motorisert ferdsel i utmark. Endringen kan tre i kraft om tre år.

Regjeringen vil også gjennomgå ordningen med at staten gir penger til kommuner og friluftsråd for at de kan kjøpe viktige friluftsområder.

Målet er å vurdere om statlig sikring av friluftslivsområder er hensiktsmessig for å ivareta disse områdene, heter det i en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

DOVREFJELL: Nettverket av stier og bruer skal inn i en nasjonal database. Her klopp over elva Stropla med taket på Reinheim turisthytte i bakgrunnen. Foto: Signe Karin Hotvedt, NRK

Hyttebygging i fjellet

I tillegg vil regjeringen se nærmere på hvilke friluftslivstiltak for barn og unge som fungerer best i barnehage, skole og skolefritidsordning.

Regjeringen er allerede i gang med å skaffe bedre kunnskap om hvilke konsekvenser hyttebygging har for miljøet og samfunnet, særlig i områder nærmest de store byene.

Med utgangspunkt i dette skal regjeringen avgjøre om det skal utarbeides en statlig planretningslinje for deler av fjellområdene.

Til stede ved presentasjonen av friluftsplanen var fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv som representerer 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950.000 medlemskap i over 5000 lokale lag og foreninger.