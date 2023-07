Nytt narkobeslag hos Bama

Politiet og Tolletaten fikk i dag varsel om et større funn av narkotika gjort på et av lagrene til Bama. Det var en av de ansatte som oppdaget det og meldte fra.

Partiet ble oppdaget i en kontainer som tidligere har kommet med skip til Oslo havn fra Sør-Amerika.

– Vi undersøker nå hvor stort beslaget er, men det er trolig på rundt 600 kilo kokain, med en gateverdi på flere hundre millioner kroner, skriver politiet i en pressemelding.

Beslaget kan ha sammenheng med de tidligere store beslagene, og andre store beslag i Europa den siste tida.

Både i mars og april ble det gjort tilsvarende kokainbeslag i banankasser hos Bama.

De beslagene ble raskt satt i sammenheng.

– Det er i alle fall likheter i modus. Det er en legal last knyttet til bananer, og ut ifra opplysninger ser det ut til at også denne lasten kommer fra Ecuador og har vært innom en annen havn, sa leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt Grete Lien Metlied.

