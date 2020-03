Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mandag hadde NHO møte med medlemsbedriftene, etter at regjeringen søndag la frem veilederen for kommunene. I veilederen frarådes, men forbys ikke, lokale karantenebestemmelser.

Etter veilederen ble lagt frem har flere kommuner sagt at de ikke vil oppheve lokale karanteneregler. Almlid sier at han mandag har vært i dialog med et titalls kommuner.

– Vi jobber med å komme i god dialog med kommunene slik at de tilpasser smitteverntiltakene til den veilederen vi fikk ut i går. Vi ber om tiltak slik at de bedriftene som kan holde hjulene i gang, holder hjulene i gang, sier han til NRK.

Når vi har så strenge retningslinjer vi har nasjonalt, så har vi ikke behov for egne regler lokalt, sier helseminister Bent Høie (H) på møtet.

- Samtidig må vi ha respekt for at ting ser ulikt ut i ulike deler av landet.

Fornøyd med grenser

Regjeringens klare oppfordring er at lokale regler om karantene og innreise bør gi unntak for kritiske samfunnsfunksjoner, pendlere og for å kunne holde hjulene i gang i samfunnet. Heller ikke barn som har delt bosted i ulike kommuner bør rammes av lokale tiltak.

Budskapet helseministeren og NHO har til kommunene, er at det ikke er nødvendig med lokale smitteverntiltak.

– De som likevel skal ha det, må følge veilederen som legger til rette for at hjulene skal holdes i gang, sier Almlid, og trekker frem bedrifter som sliter med å få tak i arbeidskraft fra andre kommuner.

Av totalt 356 kommuner har 124 innført egne karanteneregler.

Truet med koronalov

Selv om veilederen ikke er juridisk bindene, er leder i NHO-foreningen Norsk Industri, Stein Lier Hansen, fornøyd med at det nå settes grenser for kommunene.

– Det var nødvendig med en veileder som har så stor autoritet at den kan brukes som en sjekkliste når fylkesmennene gjennomfører en lovlighetskontroll av om kommunene fatter lovvedtak utenfor eller innenfor sine fullmakter, sier han til NRK.

Almlid sa på søndagens pressekonferanse at kommunene måtte være lojale til veilederen.

– Hvis ikke dette fungerer, må vi gå til Stortinget og regjeringen og be om å bruke koronaloven, sa Almlid, mens han klasket i bordet.