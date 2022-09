Et Europa som har for lite energi i forkant av vinteren rammes nå av et nytt kraftig hopp i gassprisene.

Oppgangen på mer enn 30 prosent i fremtidsprisene på naturgass kommer mandag morgen etter at Russland før helgen varslet at gassrørledningen Nord Stream 1 blir stengt, skriver nyhetsbyrået Bloomberg.

Nord Stream 1 er den største og viktigste gassrørledningen som leverer naturgass til Europa fra vest i Russland til nordøst i Tyskland.

Det er uklart om og når ledningen eventuelt åpner igjen, og mange ser på nedstengingen som en del av Russlands krigføring mot Ukraina og Europa.

I Europa er mange land fullstendig avhengig av naturgass til å lage mat, til oppvarming og til kraftproduksjon.

Tyskland og andre europeisk land har i mange måneder bygget gasslagre for å kunne møte vinteren med energi i banken, og lagrene i Tyskland skal nå være 86 prosent fulle ifølge Gas Infrastructure Europe.

Problemet er bare at selv smekkfulle gasslagre varer bare i underkant av tre måneder dersom den russiske gassflyten ikke kommer tilbake, ifølge Klaus Muller, som er sjef for den tyske reguleringsmyndigheten for strøm.