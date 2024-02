Nytt KI-verktøy sjokkerer: – Nå er det i ferd med å tilte helt

– Jeg fikk noia. Nå er det i ferd med å tilte helt.

Det sier Ole Petter Baugerød Stokke, redaktør i nettavisen Kode24. Han har hatt noia for kunstig intelligens (KI) en liten stund allerede.

– Jeg synes oppriktig det begynner å bli ekkelt, sier han.

I et nyhtesbrev publisert fredag, skriver Stokke om hvordan han holder på å bli gal av å lure på om alle bilder han ser, er falske.

BEGYNNER Å BLI GAL: Kode24-redaktør Ole Petter Baugerød Stokke sier han hater hvor bra KI har blitt. Foto: Ole Petter Baugerød Stokke / Privat

De nye videoene generert av Sora, den nye tjenesten til OpenAI som ble presentert i går kveld, lettet ikke på frykten.

– Vi har jo allerede snakket en del om uncanny valley og at det er ekkelt med kunstig intelligens som ser litt ekte ut, men nå begynner det å bli ekkelt på et eksistensielt nivå, sier Stokke.

Sora genererer videoer som er opp mot et minutt lange, mye lenger enn det som tidligere har vært generert fra tekst til video.

Videoene kan ifølge OpenAI ha komplekse kamerabevegelser og fremstiller menneskelige uttrykk bedre og mer sammensatt enn før.

TOKYO DREAMING: Denne tekstkommandoen er utgangspunktet for videoen: «Reflections in the window of a train traveling through the Tokyo suburbs». Videoen er generert av KI-verktøyet Sora. Du trenger javascript for å se video. TOKYO DREAMING: Denne tekstkommandoen er utgangspunktet for videoen: «Reflections in the window of a train traveling through the Tokyo suburbs». Videoen er generert av KI-verktøyet Sora.

Foreløpig er ikke Sora tilgjengelig for testing blant folk, men OpenAI har lag ut en rekke eksempler på videoer KI-tjenesten skal ha generert.

Tekstbaserte videotjenester er ikke nytt i seg selv, men:

– Det som er nytt med Sora, er at det er så ufattelig bra i forhold til hva man har sett tidligere, sier Stokke.

Det er flere enig med ham i. Eksperter har kommentert at de ikke forventet videomateriale på nivå med Sora før om to-tre år. Nå vil problemene som allerede eksisterer i forbindelse med KI, bare forsterkes, tror Stokke.

– Hele fake news-greia kan bli tatt til svimlende høyder. Klassikerne som falsk pornografi, svindel og falsk informasjon vil bare bli større problemer enn de allerede er.

«Prompts» som er brukt til å lage videoer Ekspander/minimer faktaboks Open Ai har vært åpen om hvilke tekstkommando, såkalte prompts, den har matet Sora med for å få de ulike resultatene. Her gjengir vi tekstkommandoene for videosnuttene som er brukt i denne saken. Video 1: Kvinne som går på gata i noe som skal forestille Tokyo: «A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage. She wears a black leather jacket, a long red dress, and black boots, and carries a black purse. She wears sunglasses and red lipstick. She walks confidently and casually. The street is damp and reflective, creating a mirror effect of the colorful lights. Many pedestrians walk about»



«A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage. She wears a black leather jacket, a long red dress, and black boots, and carries a black purse. She wears sunglasses and red lipstick. She walks confidently and casually. The street is damp and reflective, creating a mirror effect of the colorful lights. Many pedestrians walk about» Video 2: Kvinne «filmer» seg selv i refleksjonen fra togvindu: «Reflections in the window of a train traveling through the Tokyo suburbs»



«Reflections in the window of a train traveling through the Tokyo suburbs» Video 3: En valp som beveger seg fra vindu til vindu: «The camera directly faces colorful buildings in burano italy. An adorable dalmation looks through a window on a building on the ground floor. Many people are walking and cycling along the canal streets in front of the buildings»



«The camera directly faces colorful buildings in burano italy. An adorable dalmation looks through a window on a building on the ground floor. Many people are walking and cycling along the canal streets in front of the buildings» Video 4: Fremstilling av gullrushet i California: «Historical footage of California during the gold rush»



«Historical footage of California during the gold rush» Video 5: Nærbilde av mann med briller: «Reflections in the window of a train traveling through the Tokyo suburbs».: An extreme close-up of an gray-haired man with a beard in his 60s, he is deep in thought pondering the history of the universe as he sits at a cafe in Paris, his eyes focus on people offscreen as they walk as he sits mostly motionless, he is dressed in a wool coat suit coat with a button-down shirt , he wears a brown beret and glasses and has a very professorial appearance, and the end he offers a subtle closed-mouth smile as if he found the answer to the mystery of life, the lighting is very cinematic with the golden light and the Parisian streets and city in the background, depth of field, cinematic 35mm film»



«Reflections in the window of a train traveling through the Tokyo suburbs».: An extreme close-up of an gray-haired man with a beard in his 60s, he is deep in thought pondering the history of the universe as he sits at a cafe in Paris, his eyes focus on people offscreen as they walk as he sits mostly motionless, he is dressed in a wool coat suit coat with a button-down shirt , he wears a brown beret and glasses and has a very professorial appearance, and the end he offers a subtle closed-mouth smile as if he found the answer to the mystery of life, the lighting is very cinematic with the golden light and the Parisian streets and city in the background, depth of field, cinematic 35mm film» Video 6: Katt i seng sammen med menneske: «A cat waking up its sleeping owner demanding breakfast. The owner tries to ignore the cat, but the cat tries new tactics and finally the owner pulls out a secret stash of treats from under the pillow to hold the cat off a little longer» Les mer om den nye tjenesten Sora fra OpenAI her.

Et stort skritt

– Dette er det beste jeg har sett hittil av denne typen videogenerering, sier Morten Langfeldt Dahlback, som er leder for innovasjon og teknologi i Faktisk.

Han mener OpenAI har tatt et stort skritt med Sora.

For faktasjekkere som ham, vil teknologien trolig betyr enda mer jobb. Her i Norge er fremdeles videoer tatt ut av kontekst typen som utgjør brorparten av de falske videoene Faktisk får i fanget. KI-genererte videoer er fremdeles ikke veldig utbredt, forteller Dahlback.

Men det kan snu hvis utviklingen fortsetter, påpeker han.

USKYLDIG: Det er vanskelig å se for seg hvordan en søt, men falsk, valp kan by på problemer. Men mulighetene som ligger i teknologien er vanskelige å forestille seg, påpeker flere av ekspertene NRK har snakket med. Du trenger javascript for å se video. USKYLDIG: Det er vanskelig å se for seg hvordan en søt, men falsk, valp kan by på problemer. Men mulighetene som ligger i teknologien er vanskelige å forestille seg, påpeker flere av ekspertene NRK har snakket med.

– Jo bedre denne teknologien blir, jo vanskeligere blir det jo også å se forskjell. Og jo lettere det blir å lage videoer med KI, jo større omfang av falske videoer kan det bli. Det kan potensielt bli overveldende for oss og andre faktasjekkere.

Men tradisjonelle faktasjekker-metoder mener han fremdeles står seg.

BYGG: Sora er god på å fremstille bygninger og detaljer, men Dahlback i Faktisk mener at de tradisjonelle faktasjekker-metodene fremdeles står seg når det gjelder å avsløre falskt videomateriale. Du trenger javascript for å se video. BYGG: Sora er god på å fremstille bygninger og detaljer, men Dahlback i Faktisk mener at de tradisjonelle faktasjekker-metodene fremdeles står seg når det gjelder å avsløre falskt videomateriale.

– Jeg tror vi har et godt utgangspunkt. Jeg er mer bekymret for omfanget av videoer som vil komme. En del av metodene vi bruker for å sjekke videoer – detaljer på bygg, lys i forhold til klokkeslett på dagen – disse metodene er det vanskelig å omgå fullstendig ved bruk av AI.

– Men det vil bli mye mer ressurskrevende å drive faktasjekking, legger han til.

God på ansikt

Tidligere KI-generatorer har gjerne hatt problemer med å fremstille mennesker, spesielt når det gjelder fjes og kroppsdeler. Men akkurat her er Sora imponerende god, mener Dahlback.

– Den sliter jo litt fortsatt, men i forhold til hva jeg har sett tidligere er det veldig mye mer realistiske ansiktsuttrykk og bevegelser i disse videoene, sier han.

MENNESKE-AKTIG: OpenAI skriver at Sora er bedre enn før på å fremstille menneskelige uttrykk. Også Dahlback i Faktisk mener videogeneratoren er imponerende. Du trenger javascript for å se video. MENNESKE-AKTIG: OpenAI skriver at Sora er bedre enn før på å fremstille menneskelige uttrykk. Også Dahlback i Faktisk mener videogeneratoren er imponerende.

Dahlback mener likevel man må være åpen for at videoene som nå er sluppet av OpenAI, er blant de aller beste eksemplene vi kommer til å se.

– Vi må ta høyde for at videoene som er sluppet nå er trimmet over lang tid for å se best mulig ut.

Han viser blant annet til at videoene OpenAI-sjef Sam Altman laget live på X torsdag kveld, så betydelig mindre naturtro ut enn promovideoene.

Det er derfor vanskelig å mene noe om hvor god den er i praksis, påpeker Dahlback.

– Gir den gode resultater hele tiden eller må man jobbe veldig med tekstkommandoene for å få gode resultater? Dette vet vi jo ikke før den faktisk testes utenfor OpenAI som har utviklet den, sier han.

NSM: – Vil bli misbrukt

Nye former for KI var blant truslene Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) pekte på årets risikorapport, som ble lagt fram denne uken.

– Denne teknologien kommer garanter til å bli misbrukt, sier fagdirektør for sikkerhetskultur, Roar Thon, i NSM.

Han har lenge jobbet med hvordan mennesker bruker teknologi og hvordan dette påvirker sikkerheten i samfunnet.

– Vi ser allerede en profesjonalisering av kriminalitet knyttet til KI og bekymringen vår er at ny teknologi vil ramme enda flere og være betydelig mer målrettet, sier han.

HER ER DET NOE GALT: Videoen, generert av KI-verktøyet Sora, viser en katt og en person. Men følger man nøye med på armen til personen i senga, ser man at det er noe som ikke er helt som det skal. Du trenger javascript for å se video. HER ER DET NOE GALT: Videoen, generert av KI-verktøyet Sora, viser en katt og en person. Men følger man nøye med på armen til personen i senga, ser man at det er noe som ikke er helt som det skal.

At video blir generert fra tekst, gjør også at kostnadene ved å lage video går drastisk ned, påpeker Thon.

– Bestillingen trenger ikke være så avansert, kontra for få år siden der man trengte å lære seg en helt programvare for å lage deepfakes.

OpenAI skriver at de nå skal teste Sora for ondsinnede hensikter ved hjelp av et såkalt Red Team.

– Men historien viser gang på gang at til tross for gode intensjoner, finnes det krefter der ute som stadig vil finne måter å omgå dette på, sier Thon.