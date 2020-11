Nytt brev sendt til Tybring-Gjedde – inneholdt persille

Ekteparet Tybring-Gjedde vitnet begge i rettssaken mot Laila Bertheussen, som er tiltalt for trusler, anklage om oppdiktet straffbar handling og angrep på de høyeste statsorganers virksomhet.

Dom i saken er ventet i midten av desember.

I januar i fjor fikk Tybring-Gjedde et brev i postkassa med tekst fra et intervju med en av skuespillerne i teaterstykket «Ways of Seeing» og et brennmerke.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde var på det tidspunktet utnevnt som samfunnssikkerhetsminister, mens Christian Tybring-Gjedde var stortingsrepresentant.

I forrige uke fikk ekteparet et nytt brev. Det bekrefter ekteparets bistandsadvokat, Hermann Skard.

– Jeg kan bekrefte at de har mottatt et nytt brev. Det er oversendt til PST. For øvrig ønsker de ikke å gi noen ytterligere kommentarer, sier Skard til NRK.

Christian Tybring-Gjedde vil ikke kommentere, og viser til Skard.

Laila Bertheussen er tiltalt for å ha sendt dette trusselbrevet til Tybring-Gjedde. Foto: POLITIET

Inneholdt persille

Etter det NRK erfarer inneholdt det nye brevet persille.

I retten fortalte Ingvil Smines Tybring-Gjedde at hun ble redd da hun fikk det første trusselbrevet i postkassa.

Hun forklarte at hun samtidig reagerte på at Bertheussen ikke virket veldig opprørt over trusselhendelsene og sikkerhetstiltakene.

– Jeg er ikke noe persilleblad som Tybring-Gjedde, sa Bertheussen da hun forklarte seg om en av de siste trusselhendelsene.

Bistandsadvokat Hermann Skard reagerte kraftig på denne uttalelsen da han fikk ordet på slutten av rettssaken.

– Bertheussen har rakket ned på Ingvil Smines Tybring-Gjedde en rekke ganger. «Persilleblad» og «skremt gås». Hvorfor sier hun det? Hva er formålet? Det naturlige ville vært å vise empati med et offer, ikke tråkke på et offer. Jeg tolker det som at hun erkjenner sine egne handlinger, og frykter konsekvensene av disse, sa Skard i retten.

Det nye brevet skal i likhet med det forrige være adressert til Tybring-Gjeddes hjemmeadresse. Det skal ikke ha vært håndskrift på konvolutten, etter det NRK kjenner til.

Trusselbrevet som er omfattet av tiltalen var adressert hjem til Tybring-Gjedde. Foto: Politiet/ PST

Nekter straffskyld

Retten bruke mye tid på undersøkelsene av trusselbrevene som ble sendt hjem til Tybring-Gjedde og familien Wara-Bertheussen.

Påtalemyndigheten mener Bertheussen står bak alle. Bertheussen nekter for å ha noe med brevene å gjøre, og forsvarerne hennes hevder noen andre må stå bak.

Statsadvokat Frederik Ranke var aktor i saken mot Bertheussen.

– Det stemmer som advokat Skard sier at det har kommet et brev, men innholdet kan jeg ikke gå inn på, sier Ranke til NRK.

– Hva betyr dette for etterforskningen?

– På generelt grunnlag kan jeg si at dersom brevet kan settes i sammenheng med straffesaken, vil man ta en konkret vurdering på hva slags undersøkelser som eventuelt bør gjøres, svarer statsadvokaten.

– NRK har opplysninger om at konvolutten inneholdt et persilleblad. Ser du at det kan ha en sammenheng med noe som var oppe i retten?

– Det er allment kjent og i pressen referert at tiltalte kalte fornærmede for et persilleblad. Men utover det kan jeg som sagt ikke kommentere innholdet, sier Ranke.

Bertheussens forsvarer, John Christian Elden, har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse.

PST vil ikke kommentere saken.