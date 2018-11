I august 2017 ble nettstedet Resett lansert. Det høyreorienterte nettstedet er blant annet kjent for innvandrings- og mediekritikk.

Elisabeth Sjølie har vært nyhetsredaktør for Resett siden oppstarten. Nå går imidlertid nyhetsredaktøren ut mot egen arbeidsgiver.

– Prosjektet har gått helt av skaftet, skriver nyhetsredaktør i Resett, Elisabeth Sjølie, om nettstedet hun har jobbet for i et drøyt år. Foto: Privat

– Jeg vil ikke uttale meg så mye offentlig, men jeg føler et behov for å ta avstand til kvinnesynet i Resett. Spesielt i fregattsaken. Da synes jeg det gikk altfor langt, sier Sjølie til NRK.

Hun peker på et innlegg skrevet av Helge Lurås, som er redaktør i Resett. I innlegget stiller Lurås kritiske spørsmål om kvinneandelen i Forsvaret i forbindelse med forliset til KNM Helge Ingstad. Innlegget er delt nesten 5000 ganger på Facebook:

Helge Lurås er redaktør for nettstedet Resett. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

«Det blir tatt for gitt at kvinner gjør Forsvaret bedre. De som skulle mene noe annet, får klar beskjed om at deres meninger er uønsket. Derfor er det nok også mange som ikke ønsker så mye oppmerksomhet om hvem som var på broen», skrev Lurås i innlegget.

Lurås viste også til en gammel artikkel i Forsvarets forum om at fire av fem navigatører på KNM Helge Instad var kvinner.

Les om kollisjonen her: Hvordan kunne det gå så galt?

– Prosjektet har gått av skaftet

Dette har provosert nyhetsredaktøren i Resett. I et Facebook-innlegg og i flere kommentarer på Facebook skriver Sjølie svært kritisk om kvinnesynet til Resett:

«Jeg gikk ikke fra en bra jobb for å fremme holdninger som feks at abort er lik nazisme, at kvinner ikke kan være ledere eller i Forsvaret (jeg jobbet i Forsvaret selv), at norske kvinner er utakknemlige beist som bør takke mannen hver dag.», skriver Sjølie, som tidligere var seniorkonsulent i Forsvarets forskningsinstitutt.

«Prosjektet har gått helt av skaftet, det har vært i en nedadgående spiral og er nå på bunnivå. Det er ikke bare jeg som er skuffet over det, men jeg er skuffet over ar jeg har brukt så mye tid på noe, helt forgjeves», skriver hun videre.

Sjølie har vært sykemeldt fra jobben i Resett siden juli. Hun ønsker ikke å kommentere årsaken til dette eller innlegget på Facebook ytterligere.

– Foreldet kvinnesyn

NRK er kjent med at en annen journalist i Resett også har vært kritisk til den redaksjonelle linjen til nettstedet.

I september i år sa journalisten Bjørg Uhlen opp stillingen sin i Resett. Til NRK sier hun at årsaken er et foreldet kvinnesyn i Resett.

– Jeg sluttet fordi jeg ikke kunne stå inne for det synet de har på kvinnesak, feminisme og likestilling. I tillegg gjør de seg til talerør for kun klimaskeptikere, sier Bjørg Uhlen til NRK.

– I mange saker ser Resett på feminismen som noe som er i ferd med å ødelegge det norske samfunnet. Feminister er aggresive mennesker som ødelegger skolesystemet, rettssystemet og nå Forsvaret. De har et foreldet kvinnesyn, sier Uhlen til NRK.

Hun har nå gått tilbake til sin gamle jobb i Forsvarets forskningsinstitutt.

Lurås: – Åpent for meningsmangfold

NRK har fremlagt kritikken fra Sjølie og Uhlen til ansvarlig redaktør i Resett, Helge Lurås. Han sier at han ikke har anledning til å kommentere kritikken fra Sjølie, siden hun fortsatt er ansatt i Resett og sykemeldt.

Om kritikken fra Uhlen, sier Lurås at hun ikke oppga Resetts kvinnesyn som årsaken til at hun sa opp.

– Det er åpent for meningsmangfold i redaksjonen til Resett. Det er mitt ansvar som ansvarlig redaktør å slippe til ulike synspunkter. Noen ganger er dette synspunkter som ikke alle ansatte stiller seg bak, sier Lurås til NRK.