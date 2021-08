Nye Veier vurderer å stanse ny trasé mellom Bamble og Tvedestrand

Nye veier vurderer nå å stanse deler av utbyggingen av ny motorvei mellom Bamble og Tvedestrand og heller utbedre dagens E-18.

Det har kommet kritikk mot selskapet for at motorveiplanene ødelegger natur og er skadelig for naturmangfoldet. Selskapet melder i kveld at de i større grad skal ta hensyn til natur og miljø i alle sine prosjekt og inviterer ordførerne på strekningen om å tenke nytt.

Skjæringer i landskapet

Nye Veier skriver i en pressemelding sent tirsdag kveld at de i enda større grad vil «vurdere veiutbyggingene ut fra et bærekraftig perspektiv».

De mener prosjektet E18 Tvedestrand-Bamble i Vestfold og Telemark er ett av de mest aktuelle prosjektene.

NRK har de siste dagene skrevet om at Nye Veier vil lage skjæringer i landskapet i stedet for tunneler eller bruer. Dette er for å spare penger.

Ordførere i kommunene på strekningen ønsker seg vei så fort som mulig. Men dersom de stiller krav som gjør veien dyrere, kan de miste plassen sin i køen.

Slik kan de spare penger

Nye Veier inviterer nå kommunene til dialog for å gjenbruke eksisterende vei. En mulighet er å planlegge for lavere fartsgrense. Det vil være lettere å bygge for 90–100 km/t enn for eksempel 110 km/t.

Det er ett av flere forslag for å gjøre det billigere.

– Det kan være aktuelt å bygge smalere brannfelt som er mindre arealkrevende og likevel en trygg og sikker vei. Denne typen løsninger er bra for å holde kostnadsrammene, mer areal og å nå. Vi går nå i dialog med kommunene for å tenke nytt om løsninger og vurdere oppgradering av eksisterende vei, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for Planlegging og drift i Nye Veier.

Naturvernforbundet: En gladnyhet

Naturvernforbundet er glade for at Nye Veier vil se på saken på nytt.

– Det er en gladnyhet at Nye Veier vil se på motorveiplanene sine for strekningen mellom Bamble og Tvedestrand på nytt, sier Pernille Hansen, nestleder i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Pernille Hansen, nestleder i Naturvernforbundet.

Hansen håper at Nye Veier også vil gjennomgå andre veiprosjekter og se om det er mulig å gjenbruke den gamle veien også andre steder.

– Det vil være mye bedre for natur og klima å ta vare på veiene vi har og gjøre disse tryggere, framfor å starte på nytt i ny trasé, slik Nye veier ofte legger opp til. Vi forventer at politikerne etter valget legger nye føringer for veibygging, som tar mye større hensyn til natur, klima og matjord, sier Hansen.

