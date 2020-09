Nye undersøkelser i hjemmet til Tom Hagen

Dette er de første undersøkelsene politiet har gjort på eiendommen, som de mener er åstedet i forsvinningssaken, siden begynnelsen av august i år.

Politiet ønsket å beslaglegge huset til Tom Hagen i tre måneder, men fikk kun rettens tillatelse til å holde det fram til 21. september i år.

I mellomtiden har eiendommen har blitt sperret av og politiet har installert overvåkingskameraer utenfor huset for å sikre seg at ingen tar seg ulovlig inn.

KAMERA: I august i år ble det installert overvåkingskameraer på rundt på tomta til Tom Hagen. Den siktede ektemannen får flytte tilbake i huset den 21. september. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det var TV 2 som først meldte om de nye undersøkelsene torsdag morgen.

NRK har vært i kontakt med Øst politidistrikt, men de ønsker å kommentere undersøkelsene som blir gjort på eiendommen.

Nye undersøkelser

Politiet ønsket å holde huset beslaglagt i tre måneder for å kunne kaste lys over hva som skjedde der inne den 31. oktober 2018 da Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

SIKTET: Tom Hagen ble pågrepet av politiet i april i år. Her er han avbildet på vei inn til et møte hos Kripos i juni. Hagen nekter straffskyld i saken. Foto: Eskil Wie Furnes / NRK

I kjennelsen fra Eidsivating lagmannsrett kommer det fram at grunnen til at politiet ønsket å beslaglegge boligen, var for å gjennomføre nye kriminaltekniske undersøkelser.

Under et rettsmøte i august i år vitnet politioverbetjent Christer Svane Andersson i Kripos. Politioverbetjenten er Kripos’ prosjektleder for teknisk og taktisk etterforskning i Sloraveien.

I retten forklarte Svane Andersson at det skal gjøres «undersøkelser i stor stil» i huset.

NORGES MEST UNDERSØKTE: Politioverbetjent Christer Svane Andersson i Kripos forklarte i retten at det er et tidkrevende og dynamisk arbeid som pågår i Sloraveien, og at nye spor kan utløse nye undersøkelser. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

– Sloraveien, slik politiet ser det, er åstedet for en alvorlig kriminell handling og underlagt massiv etterforskning av både teknisk og taktisk art. Høyst sannsynlig er Sloraveien 4 Norges mest undersøkte åsted, forklarte han da beslaget av eiendommen ble behandlet i retten.

En del av den syv sider lange avgjørelsen fra lagmannsretten er unntatt offentligheten fordi det kan skade etterforskningen om begrunnelsen fra politiet blir kjent.

I kjennelsen kommer det også frem at politiet gjør «nybrottsarbeid» og at undersøkelsene derfor er komplekse og tidkrevende.