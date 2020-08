Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Dersom du tror du kan være smittet av korona eller har forkjølelsesliknende symptomer bør du teste deg, skriver Helsedirektoratet .

Fra i dag endres testkriteriene slik at du ikke lenger trenger en leges vurdering for å få bli testet.

På Helsenorges side Koronasjekk kan du finne ut om du bør testes.

– Det er viktig at alle som nå tror at de kan være smittet eller har forkjølelseslignende symptomer benytter anledningen til å teste seg. Korona-testing er gratis og svaret får man etter en til to dager ved å logge seg inn på helsenorge.no, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Slik går du frem

Sjekk hjemmesiden til kommunen din om hvor du skal henvende deg.

– I store kommuner har man testsentre som koordinerer dette, i mindre kommuner vil det kunne tas koronatest ved fastlegekontoret. Husk å alltid varsle på forhånd slik at du ikke møter opp på venterom eller andre steder der du kan utsette andre for smitte, sier Nakstad til NRK.

LETTERE: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener det er avgjørende at alle som tror de kan være smittet nå tester seg. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Alle som testes skal holde seg hjemme til negativt prøvesvar og de er blitt symptomfrie.

– Hvis du har testet deg på grunn av nyoppståtte luftveissymptomer eller feber bør du holde deg hjemme til du har mottatt prøvesvar. Hvis du ikke har symptomer men har testet deg fordi du har kommet hjem fra et "rødt land", eller fordi du er nærkontakt til en syk person, skal du også holde deg hjemme i karantene til du har mottatt prøvesvar, sier Nakstad.

ØKT KAPASITET: Kommunene har fått beskjed om å øke testkapasiteten de neste ukene. Nå skal testkapasiteten være på 1,5 prosent av befolkningen i kommunen, med mulighet for å oppjusteres til 5 prosent. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Oslo har ikke oppdatert hvordan å teste seg med nye kriterier

Onsdag morgen hadde imidlertid ikke Oslo kommune oppdatert hjemmesidene sine om hvordan du nå kan teste deg uten å gå via fastlege.

På Bergen kommune sine sider bestiller du tilsynelatende enkelt en testtime direkte på deres hjemmesider ved å registrere deg.

I Trondheim har de en koronatelefon du kan ringe for å bestille en time for å bli testet, de advarer imidlertid om at det kan ta noe tid.

Når testen er tatt får du prøvesvarene dine på denne siden til helsenorge.no uansett hvor du befinner deg i lander. Normalt vil svaret komme innen to dager etter du tok testen.

– Hvis testen din er positiv vil du bli kontaktet av fastlegen eller kommunen, sier Nakstad.

Sprengt testkapasitet

I går fortalte NRK om hvordan hverken Oslo, Bergen eller Trondheim møter kravet for hvor mange mennesker de må kunne teste hver uke.

Målet til Helsedirektoratet at alle kommuner i landet skal kunne teste minst 1,5 prosent av innbyggerne i kommunen i uken, men med en plan om å øke til 5 prosent på kort varsel, dersom det oppstår et alvorlig smitteutbrudd.

NRKs kartlegging av Norges største kommuner viser at flere kommuner allerede sliter med å møte kravet på 1,5 prosent.

En oversikt over hvor mange kommunene kan teste nå Kommune Tester i uka Prosent av befolkning Oslo 5000 0,7 Kristiansand 850 0,7 Fredrikstad 587 0,7 Tromsø 630 0,8 Bodø 500 0,9 Drammen 1400 1,4 Trondheim 2700 1,3 Asker 1425 1,5 Stavanger 2450 1,7 Sandefjord 700 1,1 Bergen 4900 1,7 Bærum 2100 1,6 Lillestrøm 1700 1,9

Sykdomsforløp

