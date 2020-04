Nye tall: Stadig færre innlagt med korona

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De siste ukene har flere av de norske koronagrafene stort sett gått i riktig retning. En periode var det rundt 300 personer som var innlagt på sykehus, men de ti siste dagene har dette tallet falt kraftig.

Onsdag var antallet for første gang på tre uker under 200, og dagens oppdaterte tall fra Helsedirektoratet viser at det er 175 som ligger innlagt med korona. Det er en nedgang på 15 fra i går.

52 av dem får respiratorbehandling, like mange som onsdag.

Langvarig

Selv om det er stadig færre som blir så syke at de må legges inn, er helsemyndighetene klare på at det er viktig at folk fortsetter å forholde seg lojalt til tiltakene som er satt i gang.



Samtidig kommer det fram i en amerikansk studie fra Harvard at forskere tror vi kan bli nødt til å holde fysisk avstand til hverandre helt fram til 2022. De har brukt matematiske modeller for å se hvordan sykdommen kan komme til å utvikle seg i åra som kommer.

– Denne studien er også relevant for norske forhold. Men vi må huske på at slike modeller er hypoteser om framtiden, og ikke en fasit, sier Ivar Sønbø Kristiansen, professor emeritus ved Universitetet i Oslo.

Svenn-Erik Mamelund er pandemiekspert og seniorforsker ved OsloMet. Han er enig med de amerikanske forskerne.

– Jeg tror det kommer til å drøye ut. De tiltakene vi har satt i gang for å kutte sykdomstoppene gjør at spredningen kommer til å ta tid.

Munnbindtiltak

Et tiltak som ikke har vært iverksatt i Norge, men som likevel blir praktisert av noen, er å bruke munnbind utendørs.

Flere land har lovpålagt innbyggerne å dekke seg til for å redusere smittespredning, og EUs smittevernbyrå ber nå flere vurdere munnbindkrav i offentlige rom.



– Nå som ECDC har kommet med disse anbefalingene, er vi nødt til å se på og vurdere dem. Det er et arbeid vi har startet på, og som vi regner med å ferdigstille i nærmeste framtid, sier Hanne Merete Eriksen-Volle i Folkehelseinstituttet.

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, tror munnbind kan ha noe for seg i tettbygde områder med mye smitte.

– Det kan hende at det kan ha noe for seg i Norge også dersom vi har en del smitte i samfunnet, og bruke på kollektivtrafikk for eksempel. Vurderingene vil tas forløpende, og det vil nok komme en vurdering på det fra smittevernsmiljøene ganske snart, sier Nakstad.