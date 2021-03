Flere steder i landet er fuglekvitter og grønne skudd i full gang.

Og kanskje har det allerede holdt på en stund – nye beregninger fra Meteorologisk institutt viser at våren i gjennomsnitt nå slår til to uker tidligere over hele landet enn for 30 år siden.

– Vi ser en tydelig forskjell. Vinteren har krympet og våren har derfor forskjøvet seg, sier klimaforsker Reidun Gangstø Skaland ved Meteorologisk institutt.

Sammen med en kollega har hun sammenlignet gjennomsnittstemperaturen i de to såkalte normalperiodene, som er 1961–1990 og 1991–2020.

Funnene viser store endringer, og at årstidene forandrer seg, ifølge Skaland.

– Det er flere dager med mildere temperaturer tidligere på året. Vi ser også at det er økt nedbør, som nå kommer i form av regn istedenfor snø, sier klimaforskeren.

Klimatologisk definisjon av årstidene Ekspandér faktaboks Vinter: Når gjennomsnittstemperaturen er under 0 grader på et døgn.

Når gjennomsnittstemperaturen er under 0 grader på et døgn. Vår: Når gjennomsnittstemperaturen er mellom 0 og 10 grader på et døgn, og er stigende.

Når gjennomsnittstemperaturen er mellom 0 og 10 grader på et døgn, og er stigende. Sommer: Når gjennomsnittstemperaturen er over 10 grader på et døgn.

Når gjennomsnittstemperaturen er over 10 grader på et døgn. Høst: Når gjennomsnittstemperaturen er mellom 0 grader og 10 grader på et døgn, og er synkende. Kilde: Meteorologisk institutt.

22 dager tidligere vår

Den meteorologiske definisjonen av vår er når temperaturen er mellom 0 og 10 grader, i tillegg til at den er stigende.

I flere områder i Sørøst-Norge og indre deler av Troms og Finnmark er områdene i Norge som merker størst forskjell. Her kommer våren nå rundt tre uker tidligere.

Ved Færder fyr starter våren statistisk sett nå 22 dager tidligere enn for 30 år siden.

VÅR MED BISMAK: Remi Halvig synes det er deilig at våren kommer tidlig, men liker ikke konsekvensene for klima og miljø. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

I solsteiken ved Verdens ende på Tjøme, går Remi Halvig tur – kun ikledd skjorte. Han bor i området, og har merket seg endringene.

– Det er jo deilig at våren kommer før. Men når man tenker på natur- og miljøforandringene, og menneskeskapte klimaendringer, så er det ikke så bra, sier Halvig.

Sjekk klimaendringene i din kommune – NRK

Følger man «vårdefinisjonen», og metoden som brukes for normalperioder, har ikke Vestlandet vinter.

BEKYMRET: Klimaforsker Reidun Gangstø Skaland mener det er grunn til å være bekymret over at våren kommer tidligere. Foto: Mai-Linn Finstad

I Oslo har vinteren blitt 22 dager kortere og våren starter ti dager tidligere.

I Trøndelag og ytre deler av Troms og Finnmark er endringen minst. Der kommer våren cirka en uke tidligere.

– I gjennomsnitt har vårmånedene mars til mai blitt cirka én grad varmere, og 19 prosent våtere de siste 30 årene, sier Skaland.

Mer flom og forvirring

Tendensen med færre vinterdager og flere vår- og sommerdager er noe vi vil se i økende grad fremover, ifølge Skaland.

– Mange ser det kanskje som positivt at våren kommer tidligere, men dette er en direkte konsekvens av klimaendringene, sier hun.

Selv om tre til fem dager tidligere vår noen steder ikke virker mye, understreker klimaforskeren at det samlet kan få konsekvenser.

– Flere vekslinger mellom mildvær, regn og frost utover våren gir konsekvenser for planter og dyr. I fjor hadde vi en ekstra varm april med en påfølgende kald mai, som ga utfordringer for landbruket, sier Skaland.

VÅRFLOM: Vårflom i Trysil i 2019. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Tidligere snøsmelting, og da tidligere vårflom, er også noe som er registrert i økende grad. Kommuner som Otta, har hatt gjentatte problemer med økt vårflom.

– Det er grunn til å bekymre seg over klimaendringene. Det er viktig at vi kutter utslipp for at ikke konsekvensene skal bli større enn de allerede har blitt, sier Skaland.

For dem som liker å ta skiene fatt, kan økte temperaturer være et dårlig tegn.

– Det blir stadig mindre sjanse for snø i påskeferien i lavlandet. Man må lenger opp for å sikre seg samme snømengde som tidligere, sier hun.