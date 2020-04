Nye tall: 165 er innlagt med korona

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Også i dag sank tallet over antallet innlagte pasienter med korona på norske sykehus. Torsdag var 175 sykehussenger i bruk som følge av covid-19, og i dag er det 165.

Det er det laveste antallet på nesten en måned. 21. mars var 148 innlagt.

Dermed peker kurven fortsatt nedover, og er et tegn på at helsevesenet har klart å bremse den delen av epidemien.

– Har fått kontroll

For noen uker siden lå Norge høyt på listene over land som var hardt koronarammet. Det ble da forklart med at norske helsemyndigheter testet flere enn de fleste andre land.

– Norge er nå på 30. plass over antall smittede per 100.000 innbyggere, hva forteller slike tall dere?

– Vi var på 4. plass og nå har vi en betydelig forandring. Vi har fått kontroll, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK.



Og myndighetene ønsker ytterligere kontroll. Derfor lanserte de i går mobil-appen Smittestopp, som en femtedel av befolkningen lastet ned i løpet av et halvt døgn. En app som også er kritisert.

– Hva er den mest positive nyheten nå?

– Vi har mange fylker med nærmest null smitte, sier Nakstad.

Svensk sprik

Samtidig som norske myndigheter sier de begynner å få kontroll, er det mange som lurer på om svenskene har det. De har en helt annen strategi, og et langt åpnere samfunn.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell sier at mye tyder på at de vil oppnå flokkimmunitet mot korona i Stockholm i løpet av mai.

– Vi hadde forventet en oppgang etter påskehelgen, men den ser vi ikke. Vi ligger fortsatt på det nivået vi gjorde for et par uker siden, sier Tegnell til NRK.

Andre forskere og smitteeksperter mener Sverige står foran en katastrofe.

– Det som skjer nå er et farlig eksperiment. Vi kan få en svært alvorlig situasjon i Sverige, og særlig i området rundt Stockholm. Det er grunn til å frykte at en katastrofe lurer rundt hjørnet. Den vil eksplodere i ansiktet på oss, sier Cecilia Söderberg-Nauclér, som er professor og forsker på virusspredning ved Karolinska institutet.