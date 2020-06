Nye tall viser mest smitte blant folk i 20-årene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– De siste ukene har det vært lavere alder på de smittede enn det var i starten, sier Helena Nimemi Eide, lege ved avdeling for smittevern og beredskap i FHI.

Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at de fleste nye tilfeller av koronasmitte i Norge er blant folk mellom 20 og 29 år.

I juni har 103 personer i denne aldersgruppen testet positivt.

I slutten av mars var medianen på alderen til smittede på 51 år. Fram til midten av juni hadde medianen sunket til 32 år.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det er mest smitte blant folk i aldersgruppen 20–29 år. Tallene ble sist oppdatert 26. juni.

Ikke overrasket

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er ikke overrasket over tallene.

– Det skyldes nok at unge har milde symptomer, og dermed kanskje er i kontakt med andre mennesker mens de er syke og smitter videre, sier Nakstad.

Espen Nakstad forteller om et nytt smittemønster i Norge, der enkeltpersoner smitter familie og folk i omgangskretsen. Foto: Vidar Ruud

– Ser du dette i sammenheng med at flere ute og fester og er mer sosiale?

– Det er ikke sikkert at disse smittetilfellene har noe som helst med det å gå byen å gjøre. Men sårbarheten er mye større nå for at smitten kan spre seg, fordi vi har mye mer kontakt med hverandre. Spesielt på kvelder og i helger hvis syke personer beveger seg ute i byen.

Nakstad sier det er viktig at alle holder avstand.

– Å gå tilbake til ordinære åpningstider for utestedene var en tillitserklæring til utelivsbransjen og til publikum. De fleste utestedene ivaretar smittevernkravene bra, men ikke alle, skriver næringsbyråd i Oslo Victoria Marie Evensen til NRK.

– Oslo kommune ønsker ikke å straffe en hel bransje på grunn av at enkelte steder driver useriøst. Derimot kommer vi til å slå hardt ned der vi ser klare brudd på smittevernkravene og sørge for at disse stenges, advarer hun.

Tester flere

Tidligere var det ofte de aller sykeste og de som ble lagt inn på sykehus som ble testet. Det var ofte eldre mennesker.

– Vi tror det kan skyldes at vi er bedre på å teste, sier Eide.

Nå testes flere og det er rom for å teste folk med milde symptomer, som ofte er unge folk.

Flere steder i verden viser tall at det nå er flere unge, enn eldre som tester positivt for koronaviruset. Foto: EZEQUIEL BECERRA

Mange unge smittet i USA

Også i USA utgjør unge mennesker en større andel av nye smittetilfeller enn tidligere.

De siste dagene har det blitt meldt om stadig nye smitterekorder i flere amerikanske delstater.

I Texas har guvernøren satt gjenåpningen av samfunnet på pause etter at sykehusene fylles opp av koronapasienter. Unge mennesker står for de fleste nye tilfellene.

Det samme gjelder Arizona der folk i alderen 20 til 44 står for nesten halvparten av alle som er smittet, skriver New York Times.

Robert Redfield er direktør for Centers for Disease Control and Prevention i USA. Han sa på torsdag at unge folk har bidratt til økningen, ifølge New York Times.

New York Times skriver at økningen kan skyldes åpningen av barer, restauranter og arbeidsplasser. Viruset har fått muligheten til å spre seg blant unge folk som går ut og møter andre folk.

Nye utbrudd

Også flere steder i verden er det unge mennesker som havner øverst på statistikken.

I Australia er tallet på nye smittede høyest i aldersgruppen 20 til 29.

Delstaten Victoria i Australia nærmer seg en ny topp av antall smittede etter at det ble oppdaget 41 nye tilfeller, skriver The Sydney Morning Herald.

I Spania advarer eksperter mot å lette på tiltakene, etter flere utbrudd i landet.

Helsemyndigheter i Spania frykter at en avslappet holdning til pandemien kan føre til en ny bølge av smitte i landet, skriver El Pais.

– Bli hjemme og test deg

Unge folk som har milde symptomer kan fortsatt smitte andre. I verste fall kan eldre og andre folk i risikogruppa bli smittet.

– Det som er viktig for unge å vite er at hvis du føler deg syk, har hoste og begynner å bli forkjøla må du holde seg hjemme. Og bli testet, sier Helena Nimemi Eide i FHI.

Samtidig gjelder fortsatt de generelle rådene om å holde avstand og vaske hendene.