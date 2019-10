Nye sammenstøt i Barcelona: – Domstolene har ført folk ut på gatene igjen

Mandag stormet tusenvis av katalanere flyplassen i Barcelona, i protest mot at ni tidligere katalanske politikere er dømt til mellom 9 og 13 års fengsel.

Ifølge myndighetene i Catalonia ble 170 personer skadd, blant dem 40 politifolk, i sammenstøt på flyplassen El Prat i Barcelona og andre steder i regionen.

Sammenstøtene fortsatte fram til tidlig tirsdag morgen. Ifølge nyhetsbyrået AFP har aktivister igjen blokkert gater og jernbanelinjer.

Aktivistene, som er for katalansk uavhengighet, innkalte til nye sitt-ned-aksjoner fra klokken 19.00 tirsdag kveld. Direktebilder fra sentrum av Barcelona viser at flere tusen mennesker er på plass i sentrum, og spenningsnivået mellom politiet og demonstranter er stigende.

Bilder fra nyhetsbyrået Reuters viser blant annet at politiet har kastet røykgranater mot demonstranter tirsdag kveld. Det er foreløpig ikke kommet meldinger om at noen er skadd.

Minst 170 personer skal ha fått medisinsk behandling etter demonstrasjonene i Barcelona mandag. Minst 40 av dem er politifolk. Foto: Pau Barrena / AFP

– Et nesten uløselig problem

Grasrotbevegelsen som står bak demonstrasjonene har fått navnet «Demokratisk tsunami».

De har oppfordret til fredelige demonstrasjoner mot dommene mot flere av de katalanske politikerne som har stått i bresjen for å løsrive Catalonia fra Spania.

Espen Barth Eide, tidligere utenriksminister og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Foto: Costas Baltas / Reuters

Tidligere utenriksminister, nå stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide, forklarer at bakgrunnen for dommene, er at katalanske ledere for to år siden gikk ut og erklærte katalansk uavhengighet.

Bakgrunnen er en folkeavstemning, som etter spanske myndigheter syn var ulovlig. Eide påpeker at under halvparten av Catalonias befolkning deltok i avstemningen.

– De siste årene har regjeringen egentlig klart å ta noe av gnisten ut av opprøret, fordi man valgte en mykere form. Men nå fikk lederne det mange katalanere mener er brutale straffer, det har ført folket ut på gatene igjen, sier Eide.

Han mener de strenge fengselsstraffene har gitt «et nasjonalistisk prosjekt som hadde mistet litt fremdrift», en ny kraft.

– Nå er det ikke selvstendighet i seg selv, men reaksjonene på straffene, det handler om. Det har blitt et nesten uløselig og vanskelig problem, sier Eide.

AMPERT: Video fra mandagens demonstrasjoner og sammenstøt i sentrum av Barcelona og El Prat-flyplassen. Du trenger javascript for å se video. AMPERT: Video fra mandagens demonstrasjoner og sammenstøt i sentrum av Barcelona og El Prat-flyplassen.

– Må erstattes av noen med is i magen

Eide mener det igjen er på tide at uavhengighetskampen til Catalonia handler om politikk, ikke juss, og får støtte av Marcus Buck, førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø.

– Politikken har vært satt på vent, fordi det har vært i domstolens hender. Det skulle aldri

Marcus Buck, førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø. Foto: Petter Strøm / NRK

havnet der. Alle statsvitere jeg kjenner sier at grunnloven må revideres, og det har kommet mange forslag til hvordan det skal gjøres. Problemet er bare det at vil ta tid, sier Buck, som mener uavhengighetskampen til Catalonia hadde nytt godt av nye ledere.

– De katalanske uavhengighetsforkjemperne sier de ikke har den tiden, men de innrømmer samtidig at de ikke har flertall. For å redde sitt eget skinn, så kan de ikke si at de må tenke langt frem. De må erstattes av andre, som har is i magen.

Catalonias selvstendighets-kamp Ekspandér faktaboks 1714: Catalonia mister sitt tradisjonelle selvstyre innenfor den spanske staten etter å ha kjempet på den tapende siden i Den spanske arvefølgekrigen. * 1932: Catalonia får igjen selvstyre, og katalansk blir offisielt språk sammen med spansk. * 1939: Francisco Francos styrker erobrer Barcelona mot slutten av den spanske borgerkrigen. Catalonias selvstyre avskaffes og katalansk språk blir forbudt. * 1978: En ny spansk grunnlov anerkjenner Catalonia som ett av flere samfunn innenfor en «udelelig» spansk stat. * 1979: Catalonia stemmer i en folkeavstemning for utvidet selvstyre innen områdene helsevesen, utvikling og kultur. * 2006: En avtale med den spanske sosialistregjeringen gir Catalonia økonomisk og juridisk selvstyre og status som «nasjon». * 2010: Spansk høyesterett stadfester avtalen fra 2006, men fastslår at statusen som «nasjon» ikke har noen juridisk mening. * 11. september 2012: Mer enn 1 million katalanere demonstrerer i Barcelona med krav om selvstendighet. * 20. september 2012: Spanias statsminister Mariano Rajoy avviser krav satt fram av Catalonias regionspresident Artur Mas om økt selvstyre for Catalonia. * 9. november 2013: Catalonia holder folkeavstemning om selvstendighet, selv om spansk høyesterett har erklært dette ulovlig. Bare 37 prosent deltar, 80 prosent av dem stemmer for. * 27. september 2015: Separatistene vinner flertallet av setene i regionforsamlingen, men uten å ha et flertall av de avgitte stemmene bak seg. * I november 2015 vedtar regionsforsamlingen i Catalonia å starte en løsrivelsesprosess. Vedtaket blir kort tid etter opphevet av den spanske grunnlovsdomstolen. * 6. september 2017 gir regionsforsamlingen i Catalonia grønt lys for at det kan holdes folkeavstemning 1. oktober. Sentralmyndighetene i Madrid sier folkeavstemningen er ulovlig, og også denne gangen stanser grunnlovsdomstolen vedtaket. * 11. september: Opp mot 1 million mennesker deltar i en demonstrasjon i Barcelona til støtte for katalansk selvstendighet. * 1. oktober 2017: Katalanske velgere møter opp for å delta i en folkeavstemning til tross for at spansk politi har iverksatt en rekke tiltak som ifølge den spanske regjeringen gjør folkeavstemningen i praksis umulig å gjennomføre.

Over 150 kansellerte flyavganger

Tre personer ble pågrepet i forbindelse med uroen mandag, ifølge spanske medier.

Sammenstøtene fikk store konsekvenser for flytrafikken til og fra Barcelona. 110 flyavganger ble innstilt, og problemene fortsatte tirsdag morgen, da 45 flyavganger ble innstilt, ifølge spanske flyplassmyndigheter.

Tusenvis av flypassasjerer er blitt sittende fast på flyplassen, og mandag tok mange med seg koffertene sine og forsøkte å komme seg bort via hovedveier og ved å krysse jordene like ved.

Kenneth Fossen var på El Prat-flyplassen mandag ettermiddag, og så flere tusen demonstranter da han satt i flyet.

– Det var en litt ekkel følelse, fordi vi så snuttene på nettet av politiet som sloss med demonstranter, og man vet at det var like ved, sa Fossen til NRK.

En demonstrant blir arrestert av opprørspoliti på flyplassen i Barcelona mandag. Foto: JOSEP LAGO / AFP

Etterforskes

Tirsdag var flere veier og jernbanetraseer fortsatt stengt, mens aktivister ventet på nye instruksjoner fra gruppen som koordinerer protestene.

Ifølge Spanias fungerende innenriksminister Fernando Grande-Marlaska blir Demokratisk tsunami, gruppen som står bak demonstrasjonene, etterforsket.