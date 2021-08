Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bakgrunnen for det oppdaterte kartet er en oppdatert vurdering fra Folkehelseinstituttet (FHI) av smittenivået i Europa. Målet er å redusere faren for importsmitte.

Kartet på FHI sine hjemmesider oppdateres mandag 30. august.

Koronasertifikat Ekspandér faktaboks Sertifikatet viser om du har ein ny negativ test, er vaksinert eller om du er immun etter å ha hatt koronasjukdom.

Dersom du har fått éin av to dosar, vil du få grønt pass når det er gått tre veker etter vaksinasjonen. Dette vil vare 14 veker etter den første dosen.

Dersom du har fått to dosar, vil du få grønt pass når det har gått ei veke etter siste vaksinasjon. Inntil vidare er det ikkje nokon sluttdato for grønt koronasertifikat for fullvaksinerte. Kjelde: helsenorge.no.

Det innføres ikke innreiserestriksjoner eller karantenekrav for land i Europa.

For tre land oppheves krav til karantenehotell: Spania, Monaco og Andorra.

Disse landene er endret fra mørkerøde til røde.

Følgende land fortsetter å være grønne:

Ungarn, Polen, Romania, Slovakia og Tsjekkia.

Land i Europa

Følgende land fortsetter å være oransje eller røde, eller endres fra oransje til å bli røde (de samme reglene gjelder for oransje og røde land):

Oransje: Italia, San Marino, Vatikanstaten, Kroatia, Luxembourg, Slovenia, Østerrike, Latvia, Malta (endret fra rød) og Nederland (endret fra rød).

Rød: Portugal, Irland, Island, Hellas, Frankrike, Estland, Belgia, Litauen, Sveits, Liechtenstein, Bulgaria (endret fra oransje) og Tyskland (endret fra oransje).

Kypros og Storbritannia er fremdeles mørkerøde. Det betyr at du må på karantenehotell når du kommer tilbake til Norge.

Regioner i Norden

De nordiske landene og områdene vurderes fortsatt inntil videre på regionalt nivå.

Sverige: Det innføres ingen endringer i innreiserestriksjoner og karantenekrav for regioner i Sverige. Hele landet er fremdeles enten oransje eller rød.

Danmark: Det gjøres ingen endringer i innreiserestriksjoner eller karantenekrav. Sjælland og Syddanmark er fremdeles oransje, hovedstaden (inkludert København) Midtjylland og Nordjylland er fremdeles røde.

Finland: Innreiserestriksjoner og karantenekrav oppheves for en region i Finland. Følgende region endres fra oransje til grønn: Åland. Følgende region forblir grønn: Länsi-Pohja SVD.

Forlenger det globale reiserådet

Fredag kom også Utenriksdepartementet med oppdaterte globale reiseråd.

Utenriksdepartementet forlenger reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenom EU/EØS, Sveits og Storbritannia.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier koronasituasjonen globalt fremdeles er usikker.

Det vil fortsatt bli gjort unntak for noen land og områder på EUs tredjelandsliste. Reiserådet gjelder til 1. oktober, skriver UD på sine hjemmesider.

– Vi er fortsatt ikke i en normalsituasjon. Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner endrer seg raskt og gjør situasjonen uforutsigbar. Det er fortsatt ikke forsvarlig å oppheve det globale reiserådet på nåværende tidspunkt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

ECDC: Sverige er rød

I går publiserte Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) sin ukentlige oppdatering av smittekartet over Europa. Det viste at hele Sverige nå regnes som rød, ettersom andelen positive tester er på over 4 prosent.

Regjeringen baserer sine innreiserestriksjoner på smittekartet fra ECDC.

