Flyselskapet oppgir igjen mangel på flyvere som årsak, skriver Aftenposten.

Norwegians egen ruteoversikt viser flere nye kanselleringer torsdag. Det gjelder både innenlands- og utenlandsflyvninger.

Blant flyvningene som er kansellert fra Oslo Gardermoen torsdag kveld er avgangen klokka 23.55 til den greske ferieøya Kos, og avgangen til Ålesund klokka 22.30. Ankomsten fra Harstad/Narvik klokka 21.50 er også kansellert.

Når det gjelder ankomster er det ingen andre kanselleringer i ruteoversikten i kveld , men bare 5 av 15 fly er i rute, ifølge ruteoversikten.

TV 2 meldte først at ni flyvninger ble kansellert torsdag. Dette var kort tid etter at Norwegian-sjef Bjørn Kjos hadde forsikret at flyselskapet hadde tilstrekkelig med flyvere denne sommeren.

Selskapet har fått knallhard kritikk fra passasjerer som har stått uten avreise, uten hjemreise, uten alternativer – og uten informasjon denne sommeren.

I mai i år forsikret Bjørn Kjos at selskapet hadde nok flyvere til å unngå kaoset som preget Norwegian sommeren 2016. I juni i fjor måtte 30 prosent av alle flyvninger innstilles.

Norwegian beklager det som skjer, og har overfor TV 2 lovet å prøve å skaffe alternativ transport.

Tidligere i dag gikk aksjene til flyselskapet Norwegian kraftig ned etter at de la frem et lavere resultat for andre kvartal.