Nye munnbind-regler ventet i morgen: Pris på munnbind til værs

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det har vært et høyt salg i hele juli, men etter at mediene begynte å omtale muligheten for nye anbefalinger rundt munnbind har vi solgt rundt fem ganger så mange per dag, som vi gjorde i begynnelsen av forrige uke, sier Anne Margrethe Aldin Thune, kommunikasjonssjef i apotekskjeden Boots.

Flere apoteker rapporterer nå om stor pågang både i nettbutikker og fysisk i butikker, da særlig i Oslo.

Prisene på munnbind er mangedoblet siden koronautbruddet i Norge. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– Etterspørselen er høy. Salget av munnbind fra juni til juli har økt med 85 prosent. Vi jobber med et beredskapslager, og er i dialog med leverandørene. Vi følger situasjonen nøye, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Kinn i Norsk Medisinaldepot, Vitusapotek.

Også nettleverandører som Farmasiet og Zalando har de siste dagene opplevd økt salg. Onsdag formiddag solgte nettapotekskjeden Farmasiet 10.000 munnbind på en time.

Slik bruker du munnbind Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK Ekspandér faktaboks Slik tas munnbindet på: Plasser munnbindet over nese, munn og hake.

Fest båndene (eventuelt strikken) bak hodet.

Brett ut munnbindet så det sitter godt og dekker nese og munn. Slik tar du av munnbindet: Ikke ta på selve munnbindet, bare båndene (strikken) bak hodet.

Løsne det nederste festebåndet først, deretter det øverste.

Fjern munnbindet fra ansiktet mens du holder i båndene.

Kast munnbindet i søppelbøtta uten å ta på det.

Vask hendene grundig med varmt vann og såpe for å fjerne smittebærende stoffer fra hendene etter at munnbindet er tatt av. Generelle råd: Munnbindet bør skiftes etter høyst fire timer.

Når du tar det av skal det ikke brukes på nytt da det øker risikoen for smitte.

Vask hendene ofte med varmt vann og såpe. Desinfiserende spritoppløsning er et godt alternativ ved mangel på vann.

Bruk separate håndklær som skiftes daglig. Kilder: Folkehelseinstituttet (FHI), leverandørinformasjon apotekene

Prisene skutt til værs: Fra 100 til 790 kroner

Med økt etterspørsel har også prisene på munnbindpakker økt betraktelig. En pakke med 50 bunnbind har mer enn syvdoblet seg viser NRKs oversikt.

Boots: Før: 100 kr, Nå: 790 kr

Før: 100 kr, Nå: 790 kr 123 apotek.no : Før: 164-165 Nå: 790 kr.

: Før: 164-165 Nå: 790 kr. Farmasiet: Før: 79 kroner, Nå: 699 kr.

Boots forklarer prishoppet med at leverandørene har tilbudt alt fra dobling til tidobling av det som var innkjøpspris i fjor.

– Årsakene til prisøkningen er at råvarene til trelags munnbind har økt på det internasjonale markedet, at prisene for flyfrakt har gått opp og at smittevernhensyn ved fabrikkene som produserer munnbind har gjort at arbeidskost også har økt, sier Thune til NRK.

STOR PÅGANG: kommunikasjonssjef i apotekskjeden Boots forteller om økt etterspørsel av munnbind de siste dagene. Foto: Nina E. Rangoy / Nina E. Rangoy

Helseministeren kaller inn til hastemøte

I ettermiddag klokka 17 skal helseminister Bent Høie ha et møte med alle fylkeskommuner, de 10 største kommunene, Kollektivtrafikkforeningen, Virke og NHO.

INNKALT TIL MØTET: Helseminister Bent Høie skal torsdag ettermiddag møte kollektiv- og transportselskaper. Foto: Annika Byrde / Annika Byrde

Tema for møtet skal etter det NRK erfarer være hvordan å holde antallet reisende i kollektivtrafikken nede, og om man skal anbefale eller påby munnbind. Både hjemmekontorveileder og veileder for kollektivtrafikken skal diskuteres.

– Nå skal vi diskutere hvordan ser det ut når byen begynner å fylles med mennesker igjen. Vi får inn 40.000 studenter og 200.000 innbyggere som har vært på ferie. Da er det naturlig at vi tar en diskusjon med nasjonale myndigheter om hvordan den situasjonen kan håndteres på en best mulig måte, sier Robert Steen, helsebyråd i Oslo.

Aktører NRK har snakket med har inntrykk av at det kommer en anbefaling om bruk av munnbind i kollektivtrafikken, men ikke ett påbud. Nyheten vil mest sannsynlig komme på regjeringens pressekonferanse i morgen.

– Hvis vi kommer til at det blir riktig å anbefale munnbind i enkelte situasjoner i Norge, vil ikke dette kunne erstatte de generelle kravene om å holde minst en meters avstand, vaske hendene ofte og være hjemme hvis du er syk, skriver Høie i en e-post til NRK.

KONTROLL: Helsebyråd i Oslo, Robert Steen, tror ikke tilgangen til munnbind vil være noe problem dersom det blir påbudt. Foto: Anders Fehn / NRK

Helsebyråden i Oslo mener de er klare til å sikre tilgangen til munnbind.

– De har klart det i store europeiske land. De har håndtert det ved å produsere munnbind som kan brukes flere ganger og vaskes på mer enn 60 grader. Det er det vi ser mot her også, dersom vi går mot å innføre dette på kollektivtransport og i andre sammenhenger hvor det er vanskelig å holde avstand, sier han.

Hverken Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet eller Helsedepartementet vil torsdag fortelle når de nye retningslinjene kommer. FHI sier imidlertid at det jobbes intenst for å få ut noe snart, men at det er opp til Helsedepartementet hvordan det offentliggjøres.

ATTRAKTIVT: Munnbind kan bli påbudt i visse situasjoner når helsemyndighetene kommer med nye retningslinjer på bruk av munnbind. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Høyskoler og universitet begynner mandag til uken, og FHI har tidligere fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å komme med en rapport som omhandler bruk av munnbind innen 14. august.

VY spent på høsttrafikken

I Vy er de spent på hvor fulle togene blir fremover. Fra mandag er alle toglinjene hos dem i gang igjen, og det er slutt på buss for tog for i sommer.

– Hvor fulle togene blir, blir bestemt ut fra valg folk tar hver eneste morgen, om de er hjemme, setter seg i bilen eller drar til stasjonen, sier Åge Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy.

Det har vært gradvis økende reiseaktivitet fra 12. mars og fram til i dag. I starten av koronaepidemien var togene 10-30 prosent fulle, mens siste måling i sommer viste at togene var 45 prosent fulle, opplyser Vy.