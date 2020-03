Nye møter om krisepakken

Politikerne på Stortinget forhandlet i natt om krisepakken til norsk økonomi som skal behandles i Stortinget mandag.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sa til NRK sent søndag kveld at partiene ville bruke natta til å bli enige om tiltak for enkeltmannsforetak og permitteringsordninger.

Klokken 08.15 mandag skal finanskomiteen og de parlamentariske lederne på Stortinget møtes på nytt. Den økonomiske krisepakken presenteres i Stortinget trolig klokken 10.00.

Etter det NRK kjenner til, er det nå enighet om at de som blir permittert får utbetalt 100 prosent lønn de første 15 dagene av permitteringen, mens det som er vanlig er at man får utbetalt inntil 62 prosent.

Ordning for selvstendige næringsdrivende

Ordningen har et tak på 6 g, eller en årslønn på cirka 600.000 kroner.

Etter det NRK forstår, er det enighet om å bruke sykepengeordningen som allerede finnes i NAV-systemet til å sørge for utbetalinger til selvstendige næringsdrivende og frilansere som mister inntektene sine, men detaljene rundt dette foreløpig uklart.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier mange vil oppleve økonomiske vanskeligheter når jobber blir borte, og at dette hviler tungt over partiene.

– Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV har gått sammen om å kommentere skissen regjeringen kom med, og gjøre den bedre. Gjøre den mer sosial og sørge for at arbeidsfolk ikke får en urettferdig regning. Vi skal også sørge for at de som ikke har noen sikring, frilansere, selvstendig næringsdrivende blir tatt godt vare på, sier Støre i Politisk kvarter.

DIREKTE: Følg NRKs sending her. Politisk kvarter med finansminister Jan Tore Sanner og Ap-leder Jonas Gahr Støre. var klokken 07.45. Du trenger javascript for å se video. DIREKTE: Følg NRKs sending her. Politisk kvarter med finansminister Jan Tore Sanner og Ap-leder Jonas Gahr Støre. var klokken 07.45.

Sanner: Endres fra dag til dag

– Hvorfor lå ikke dette i utgangspunktet deres, Jan Tore Sanner?

– Vi ser nå at situasjonen enders fra dag til dag. De mest inngripende tiltakene på helsesiden ble lagt fram torsdag. Vi la fram den første proposisjon fredag morgen. Dette var i stor grad avsluttet før de mest inngripende helsetiltakene kom, sier Sanner.

Som finansminister vil han ikke legge seg opp i diskusjonene som skjer på Stortinget, men sier han er opptatt av at partiene står sammen og håper på så brede løsninger som mulig.

Støre sier de må sørge for at bedrfiter kommer seg gjennom krisen.

– Det kommer til å komme en dag når vi er gjennom. Da skal vi ha bedrifter som kan fungere, og kulturliv som kan være der for oss, sier Jonas Gahr Støre.

To tiltakspakker

En rekke store bedrifter har varslet omfattende permitteringer.

Det er to tiltakspakker som regjeringen har varslet.

Statsminister Erna Solberg sa i forrige uke at regjeringen blant annet vil endre permitteringsregelverket som ett av flere strakstiltak.

Søndag lovte statsminister Erna Solberg minst 100 milliarder kroner til norske virksomheter som frykter massearbeidsløshet som følge av korona-krisen.