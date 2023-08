Nye koronavaksiner skal tilbys i Norge

Folkehelseinstituttet (FHI) regner med at kommunene kan starte å tilby de oppdaterte vaksinene fra oktober, opplyser de til NRK.

– Planen er at dette skal være med en vaksine som er særlig rettet mot XBB-varianten av omikron, som dominerer nå, sier Fagdirektør i FHI, Preben Aavitsland.

Kjente produsenter

Det er oppdaterte versjoner av vaksinene vi allerede kjenner til i Norge, opplyser FHI. Blant annet vaksineprodusenten Moderna, i tillegg til Novavax, Pfizer og Biontech.

Alle disse har laget versjoner rettet mot XBB, undervarianten av omikron.

– Så snart de er godkjent av legemiddelmyndighetene i EU- og EØS-landene, kan vi benytte dem, sier Aavitsland.

Preben Aavitsland er fagdirektør i FHI. Han regner med at oppfriskningsdosene vil tilbys i begynnelsen av oktober. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Kun risikogrupper

Oppfriskningsdosen mot korona anbefales for personer som tilhører risikogruppene, enten på grunn av sykdom eller alder.

Hvordan påfyllsdosen tilbys, vil variere fra kommune til kommune, opplyser FHI.

De fleste steder må folk selv ta kontakt med helsetjenesten når tilbudet bli annonsert.

FHI sier at de aller fleste har god immunitet mot koronaviruset, ettersom flere har vært smittet eller vaksinert.

– Derfor er risikoen for alvorlig sykdom mindre, og hos de fleste arter korona seg som en forkjølelse. Risikogruppene kan trenge litt ekstra beskyttelse mot alvorlig sykdom, så de får tilbud om en oppfriskningsdose.

Mer om målgruppene finner en i FHIs informasjonsbrev om koronavaksinasjonsprogrammet.

OPPDATERTE: Kjente produsenter har fornyet versjonene av vaksinene, slik at de er motstandsdyktige til undervarianten av omikron XBB. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Ikke nødvendig å teste seg

Preben Aavitsland i FHI anbefaler de som blir skikkelig forkjølet til å holde seg hjemme til det verste er over.

– Ikke besøk bestemor og ikke host på andre. Dette rådet gjelder uansett om du koronatester deg, og uansett hva testen viser. Altså er testing unødvendig, sier han.

USA anbefaler alle å fylle på

Denne uka ble det klart at USA vil anbefale påfyll med koronavaksine. Biden-administrasjonen har anbefalt befolkningen å ta en oppfriskningsdose for å dempe en ny smittebølge.

– Vi vil oppfordre alle til å ta disse boosterne i tillegg til influensavaksine, skriver Det hvite hus.

Sverige forventer også å få levert de oppdaterte versjonene i oktober, og starte med vaksinering fra starten av november.

Vaksinene er for tiden i produksjon og godkjenningsprosessen pågår, skriver SVT.

ANBEFALER PÅFYLL: I høst planlegger Biden-administrasjonen å oppfordre amerikanere til å ta en ny vaksinedose mot korona. Foto: Susan Walsh / AP

Mer smittsom

Statsminister Jonas Gahr Støre hadde bare sittet noen måneder i statsministerstolen da koronavarianten omikron kom til landet mot slutten av 2021.

– Det første vi fikk spådommer om tidlig i desember, var at vi nå hadde en variant som var langt mer smittsom. Vaksinene virket kanskje ikke. Og dødeligheten kunne bli høyere. Summen var veldig alvorlig. Og uroen hos Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet var jo veldig stor for hva vi kunne stå overfor, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

I en ukentlig rapport skriver WTO at det per 20. august 2023 er rundt 7 millioner bekreftede korona dødsfall globalt per i dag.