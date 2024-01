Nye klær rett i søpla

En søt rød kjole, kanskje tiltenkt en liten jente og en spesiell anledning.

Kjolen er produsert langt utenfor Norges grenser, fraktet helt nord i verden og kjøpt på H&M i Oslo.

Vi kjenner ikke den fulle historien bak kjolen og vet ikke hvorfor, men med byttelappen på havnet den i søpla.

Det eneste vi vet er at i søpla lå det også haugevis av andre brukbare klær.

Dette er tekstiler som lå i restavfallet. Foto: Mepex

– Til å gråte av

Ved å undersøke plagg for plagg fra restavfallet har Kristiane Rabben og Ingun Grimstad Klepp funnet ut at over halvparten av tekstilene vi kaster verken er veldig slitt eller ødelagt.

Som en del av forskningsprosjektet Wasted Textiles har 3078 kg med tekstiler fra restavfallet til de tre geografiske områdene, Oslo, Romerike og Vestfold blitt analysert.

Kvaliteten på 4 tonn med klær har blitt nøye vurdert. Tekstilene på dette bildet er kasserte, men ikke en del av analysen. Foto: Kristine Ramberg Aasen / NRK

Plukkprøvene viste at 65 prosent av tekstilene folk kastet i søpla var av så god kvalitet at de kunne blitt brukt på nytt.

– Jeg synes det er til å gråte av. Det er overraskende at vi kaster så mye brukbart. Det er bare trist, rett og slett, sier Rabben som er seniorrådgiver i Mepex.

På landsbasis viser analysen de har jobbet fram at 49.000 tonn med klær og sko kastes årlig i restavfallet. Det betyr 9 kg per person. I tillegg kommer alt vi gir bort til veldedige organisasjoner.

Wasted Textiles Ekspander/minimer faktaboks Et samarbeidsprosjekt med mål om å bidra til å redusere bruken av syntetiske tekstiler og mengden som kommer på avveie.

Støttet av Norges Forskningsråd og Handelens Miljøfond.

Prosjektet startet opp i april 2021 og skal etter planen gå over 4 år og sluttføres i første kvartal i 2025.

Rapporten «Dypdykk i materialstrømmene for tekstiler fra husholdninger i Norge», er gjennomført som en del av prosjektet Wasted Textiles.

Et nytt klesplagg er kastet i søpla. Foto: Mepex

– Den store utfordringen er å få ned volumene.

Det sier Ingun Grimstad Klepp ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO og leder av samarbeidsprosjektet Wasted Textiles.

Klepp forteller at vi må importere mindre klær, kjøpe færre tekstiler, behandle dem riktig og bruke de lengre.

Vårt tekstilforbruk gir utslipp i andre land

Klesindustrien står for rundt 10 prosent av verdens samlede CO₂-utslipp, men utslippene fra tekstiler skjer ikke her i landet.

Hittil har de offisielle regnskapene kun vist utslipp som skjer innenfor Norges grenser, men for første gang har Miljødirektoratet sett på hva vårt forbruk fører til av utslipp i andre land.

Forbruksbasert klimaregnskap Ekspander/minimer faktaboks Av utslippene fra forbruk i Norge i 2020 var omtrent 61 prosent 'importert', gjennom kjøp av varer og tjenester produsert i andre land.

Husholdningenes forbruk står for om lag halvparten av klimafotavtrykket, der 59 prosent av husholdningenes forbruksutslipp kommer fra import av varer. Dette er utslipp i andre land fra produksjon og transport til Norge. Kilde: Miljødirektoratet

Estimatene viser at forbruket av tekstil og klær i norske husholdninger fører til utslipp av i underkant 3 millioner tonn CO₂-ekvivalenter.

Tekstiler funnet i restavfallet. Foto: Kristine Ramberg Aasen / NRK

– Spesielt for tekstiler og en del andre forbrukskategorier så skjer nesten utelukkende alle utslippene i andre land, og spesielt i utviklingsland.

Det sier klimarådgiver i Miljødirektoratet, Ingvild Byskov som forteller at nettopp det er en årsak til at dette regnskapet er viktig.

– Hvis vi ikke har denne oversikten, så er de ikke synlige i det nasjonale regnskapet vi har i dag og sånn sett er det vanskelig å gjøre noe med det man ikke har gode tall på.

Analysen viser at det er mat og transport som er de største forbruksrelaterte utslippene i tillegg til bygg.

–Tekstiler og klær er en av de største forbrukskategoriene når det gjelder annet forbruk, så den kommer ganske høyt opp.

Representanter fra MDG ønsker nå at det forbruksrelaterte utslippet skal måles hvert år.

Tekstiler skal ut av søpla

Fra 2025 vil ikke EU lenger at tekstiler skal kastes i restavfallet.

Miljødirektoratet har foreslått at kommunene i Norge får en plikt til å ta imot tekstilavfall fra 1. januar 2025, men de vil ikke si noe om hvordan det skal gjøres. Det ønsker direktoratet at skal være opp til kommunene.

Den siste tiden har flere kommuner og private aktører testet ut hvordan dette kan utføres.

Hvordan kan man være sikre på at det samlede utslippet fra tekstilindustrien går ned ved å innføre en innsamling av tekstilavfall?

– Innsamling av tekstilavfall er et første steg for å få til bedre utnyttelse av ressursene, i tillegg til at det er et krav fra EU, svarer Jone Rivrud Rygg, seksjonsleder i sirkulær avfallshåndtering i Miljødirektoratet.

Han forteller at de nye kravene skal sørge for at tekstilavfall som i dag går til forbrenning istedenfor går til ombruk eller materialgjenvinning. Det vil igjen bidra til å redusere klimagassutslipp.

Hvem som skal ta imot tekstilavfallet etter at det er samlet inn finnes det foreløpig ikke planer for.

–Vi er kjent med at det begrenset kapasitet i dag, men det er mange initiativer på gang og vi forventer at det etablerer seg et marked som legger til rette for sortering og materialgjenvinning i hele Europa, sier Rygg.