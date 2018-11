Nye hodepiner for KrF-Ropstad: Må overbevise Listhaug om taxfree og flyktninger

Ropstad har skapt sterke reaksjoner hos partiene han ønsker å samarbeide med, etter at endringer i abortloven havnet i potten for de kommende regjerings­forhandlingene.

Men allerede til helgen setter han seg ned for å forhandle med dagens regjering om neste års statsbudsjett. Der møter han på en rekke utfordringer.

For en rekke av satsingene KrF vil ha inn i budsjettet, skal finansieres på en måte som verken Høyre eller Frp vil juble over: blant annet ved å øke skatter og avgifter med ni milliarder kroner.

– Jeg ser konstruktivt frem til samtalene, men det kan hende noen av de mer overordnede diskusjonene må skyves over på sonderinger og regjeringsforhandlinger, og kanskje ikke løses alt til neste år, vedgår Ropstad.

Listhaug skal forhandle

Siden sist KrF skulle forhandle om endringer i regjeringens statsbudsjett, har Sylvi Listhaug som kjent gått av som justisminister og blitt nestleder i partiet.

Frp-toppen som gang på gang har vært i klinsj med KrF, er nå en naturlig del av Frps forhandlingsdelegasjon, ifølge Siv Jensens statssekretær Petter Kvinge Tvedt.

– Det er naturlig at partiledelsen er en del av vår forhandlingsdelegasjon, har han sagt til NTB.

Verken Jensen eller Listhaug ønsker å kommentere KrFs alternative budsjett, som Ropstad la frem på Stortinget i dag.

– Vi tar ikke forhandlingene i mediene. For Frp er det viktigste at vi får mest gjennomslag, skriver Listhaug i en SMS til NRK.

4000 kvoteflyktninger

I alle forhandlingene med Solberg-regjeringen har KrF, og Venstre før de ble med i regjeringen, forhandlet opp antallet kvoteflyktninger Norge skal ta imot.

Denne gangen går regjeringen høyere ut og foreslår å ta imot 3000 kvoteflyktninger. Dette vil KrF øke til 4000.

– Det er en veldig spesiell situasjon der veldig mange mennesker er på flukt i verden, og det kommer nesten ikke nye asylsøkere til Norge. Kommunene selv ønsker å ta imot flere, så vi er godt stilt for å lykkes med integreringen også, forklarer Ropstad til NRK.

– Hvordan tror du Sylvi Listhaug reagerer på det rundt forhandlingsbordet?

– Nå har de selv vært med på en dobling fra 1000 til 2000 selv, og nå foreslått 3000. Så jeg tror ikke det største problemet blir å lykkes med 4000. Da vil vi også komme nærmere det nivået FNs høykommissær har bedt oss om å ta imot, svarer Ropstad.

Skatteøkning

KrF går inn i forhandlingene med ønske om en stor satsing på barnefamilier, blant annet ved å bruke 3,3 milliarder kroner for å øke barnetrygden.

Men det koster penger. Mens både Høyre og Frp ønsker skatteletter, foreslår KrF å øke skatter og avgifter med ni milliarder kroner fra regjeringens forslag.

Det vil innebære en økning i skatter og avgifter på seks milliarder kroner fra 2018 til 2019.

Høyres finanspolitiske talsperson har sagt at økt barnetrygd må finansieres ved å kutte andre steder på budsjettet, men KrF tror de kan få gjennomslag – enten nå eller i de kommende regjeringsforhandlingene.

Dyrere røyk og slutt på ekstra taxfree-vin

Allerede i sitt første år i regjering innførte Siv Jensen (Frp) endringer i taxfree-ordningen. Den nye løsningen lot reisende kjøpe to flasker vin i stedet for å bruke tobakkskvoten.

Nok en gang forsøker KrF å reversere endringen. Samtidig foreslår de å halvere dagens tobakkskvote til en halv kartong sigaretter eller en halv rull snus, og gjøre både tobakk og alkohol dyrere i butikk og pol.

Til sammen mener KrF at endringene vil gi over én milliard i inntekter for statskassa.

– Vi var uenig da de innførte taxfree-endringen i 2014, og vi er fortsatt uenig i dag. Dette har vi løftet inn i forhandlingen hvert år, så jeg tror dette er et gjenkjennelig KrF-budsjett, sier Ropstad til NRK.

Hareide trodde på Ap-gjennomslag

Partileder Knut Arild Hareide tapte som kjent kampen om KrFs retningsvalg for en uke siden, og går av hvis partiet går inn i Solberg-regjeringen. Han har ikke lagt skjul på at han mener partiet kunne fått mer gjennomslag på skatter og innvandring hos Arbeiderpartiet.

– Det kan godt være, men nå har vi gjort et retningsvalg. Vi har valgt å se på muligheten for å gå inn i regjeringen Solberg. Vi skal gjøre alt vi kan for å lykkes. Det vil jeg være tydelig på, sier han til NRK.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski tror i hvert fall at KrF kunne fått gjennomslag for mange økonomiske og velferdstiltak på venstresiden.

– Det er fortsatt uforståelig for meg at KrF heller vil tilbringe tre år som brannslokker for regjeringens usosiale politikk, i stedet for å få gjennomslag for disse sakene sammen med oss på venstresiden, sier hun.

Ropstad, som skal lede forhandlingene for KrF, vil ikke si hva han tror blir den vanskeligste saken.

– Jeg tror ikke jeg skal begynne å spekulere på det. Jeg tror det er et gjenkjennelig budsjett som KrF legger fram med satsing på både familier, fattigdomsbekjempelse og miljø, så dette tror jeg blir konstruktivt med mulighet for å få gode løsninger, sier han.