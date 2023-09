Nye detaljer: Her ser politiet etter spor som kan felle gjerningspersonen

– Når politiet tar med slike ting, så kalles det gjerne for «å sikre noe i original», sier tidligere drapsetterforsker og forfatter Jørn Lier Horst til NRK.

Dronebilder tatt over åstedet i Nes i Ådal viser tydelig at to plankebiter er fjernet fra plattingen ved hytta der Jonas Aarseth Henriksen ble funnet.

Jørn Lier Horst arbeidet som etterforskningsleder frem til han ble heltidsforfatter i 2013. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Etter det NRK får opplyst, har plankene blitt fjernet av politiet etter at åstedet ble sperret av.

Politiadvokat Tine Henriksen ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger, men sier at de har gjort flere beslag i området.

– Det er gjort flere undersøkelser og beslag, men vi ønsker ikke å kommentere hva vi har funnet, sier politiadvokaten til NRK.

Fjerningen av plankene kan tyde på at politiets kriminalteknikere har funnet spor de tror kan knyttes til drapet, sier Horst.

– Det kan for eksempel være prosjektiler fra et våpen. Det kan også være blodsprut og fotavtrykk, men det er vanligst å sikre på stedet. Det kan også være fordi politiet har funnet spor under plattingen som de ønsker å sikre, sier han til NRK.

Politiadvokat Tine Henriksen i Sørv-Vest politidistrikt er påtaleleder på saken. Foto: Jon P Petrusson / NRK

Undersøkelser på laboratorium

Det er ikke uvanlig at politiet tar med seg materiale med spor på fra åstedet, for å undersøke på et laboratorium der de får mer arbeidsro.

Her kan de også gjøre flere undersøkelser.

Er det spor etter et prosjektil kan en med kjemiske undersøkelser sjekke metallets legering, om det er messing, bly eller et annet stoff.

Hvis etterforskerne både finner fotavtrykk fra gjerningsperson og spor etter prosjektilet, kan en potensielt finne hvor skytteren har skutt fra.

Undersøker flere åsteder

Jonas Aarseth Henriksen ble, etter det NRK får opplyst, funnet skutt og drept inne i sin egen bil.

Det var bekjente av Jonas som fant bilen stående halvveis ut i grøfta på den avsidesliggende grusveien i Nes i Ådal, klokken 17 på torsdag den 17. august.

Veien går ned fra hytta som fortsatt er avsperret av politiet.

Bilen, som er av typen Mercedes Sprinter, stod halvveis ut i grøfta med en tilhenger festet bak. Varebilen blokkerte store deler av den smale grusveien.

Bilen stod med fronten vendt bort fra hytta lenger opp i veien, får NRK opplyst.

Ifølge et satellittbilde NRK har fått tilgang til, stod bilen på funnstedet klokken 12.26. Politiet ønsker ikke å kommentere hvor lenge den har stått der før dette.

En sentral teori er fortsatt om 30-åringen kan ha blitt lurt opp til skogsområdet, enten gjennom et falskt jobboppdrag eller på en annen måte.

Vet hvor og når han ble drept

Et viktig spørsmål i etterforskningen, har hele tiden vært å finne om det kan være flere åsteder enn bilen der han ble funnet.

Helt siden drapsetterforskningen ble iverksatt for 19 dager siden, har hytta i nærheten av funnstedet vært sperret av og undersøkt av kriminalteknikere.

Politiet sier de har en klar formening om hvor og når drapet skjedde, men de ønsker ikke å gi noen ytterligere detaljer så tidlig i etterforskningen.

HAR MERKET VEIEN: Satellittbildet fra klokken 12.26 på drapsdagen viser en hvit prikk på veien nederst til venstre. Fem dager senere var det malt på stedet, og bilen er fjernet. © AIRBUS DS (2023) / NTB