Nye boligpristall kan være misvisende

Uvanlig store prisendringer i fjor klusser nå til sesongjusteringen i boligprisstatistikken.

De sesongjusterte tallene brukes av profesjonelle aktører, som Statistisk sentralbyrå, meglerhusene og Norges Bank.

I den en perioden vi er i nå, så kan de sesongjusterte prisene være litt misvisende. Det kan kan være sånn at det blir for positivt nå i høst, og for negativt til våren. Henning Lauridsen Administrerende direktør i Eiendom Norge

I fjor gjorde boligprisene et rekordstort byks i januar og på vårparten, og falt senere på året kraftig på høsten.

Endringer i reglene for boligsalg gjorde at det var få boliger til salgs på nyåret 2022. Samtidig økte sentralbanken renten seks ganger i løpet av året.

Til sammen bidro dette til rekordstore prishopp og prisfall flere måneder i løpet av året.

- I en situasjon hvor Norges Bank er spesielt interessert i hva som skjer på boligmarkedet, og media er det og folk er det. Da er det kanskje grunn til å bruke en mer avansert sesongjustering enn det vi normalt gjør. Harald Magnus Andreassen sjeføkonom i Sparebank1 Markets

Ny beregning: Falt 1,1 prosent mer

Målet med justeringen er å kunne analysere utviklingen i boligprisene, når man tar hensyn til sesongvariasjoner.

I det norske boligmarkedet er sesongmønsteret slik at prisene normalt stiger tidlig på året, særlig de tre første månedene. Så faller de i deler av andre halvår.

Hvis man endrer måten man regner sesongjusteringen på, falt boligprisene 1,1 prosent mer i løpet av de tre siste månedene, enn det de offisielle sesongjusterte tallene viser. Det viser en alternativ beregning fra Eiendomsverdi som NRK har fått tilgang til (Se faktaboks).

Om sesongjusterte boligpriser og alternativ beregning Ekspander/minimer faktaboks Hver måned publiserer Eiendom Norge utviklingen i boligprisene på to måter. Hvor mye boligprisene faktisk har steget, i nominelle eller løpende endringer, og sesongjusterte prisendringer. Den nominelle endringen i boligprisene er litt forenklet hvor mye prisene på en gjennomsnittsbolig i Norge, eller i et bestemt område av landet, har endret seg fra en måned til den neste. Den sesongjusterte prisendringen, tar hensyn til hvordan boligprisen fra en måned til den neste utvikler seg i forhold til sesongmønsteret den samme måneden. Litt forenklet er det normalt slik at prisene stiger første halvår, særlig tidlig på året, og faller siste del av året. Sesongmønsteret beregnes av selskapet som lager boligprisstatistikken, Eiendomsverdi. Algoritmen fungerer slik at den tar hensyn til prisendringer de siste ti årene, men slik at prisendringene som er nærmest i tid vekter mest i beregningen. På grunn av de uvanlig store prisutslagene i 2022, avviker de sesongjusterte boligprisene nå til dels mye fra de faktiske prisendringene. En alternativ beregning av sesongjusterte priser som Eiendomsverdi har gjort, bruker de siste ti årene før pandemien som grunnlag, i stedet for løpende frem til i dag. Den alternative beregningen viser at dersom man bruker perioden januar 2010- desember 2019 som basis for sesongsjuteringen, har prisene falt med til sammen 1,8 prosent de siste tre månedene. Det er ca 1,1 prosentpoeng svakere enn de offisielle sesongjusterte prisendringene viser i samme periode. Kilde: Eiendomsverdi/Eiendom Norge

– Når man skal si noe om 1 prosentpoeng nedgang i boligprisene i oktober er mye eller lite, så må man også se det i forhold til hvordan det pleier å utvikle seg. Det er den sesongjusterte prisen. De siste månedene har det ikke vært et så veldig stort fall i disse sesongjusterte prisene, sier Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank1 Markets. Foto: CF-WESENBERG

– Det er slik at når man da setter den sesongjusterte prisen. Den var sist måned pluss 0,2 prosent. Da tar man veldig mye mer hensyn til fjoråret enn de foregående årene. Fjoråret var veldig spesielt. Da hadde vi streng utlånsregulering på høsten som brakte prisene mye nedover. Og så ble det gjort lettelser ved årsskiftet som gjorde at prisen gikk mye opp av våren. Så fjoråret fikk et litt rart sesongmønster. Når vi da måler mot det, så kan det bli litt for positivt i år.

– Litt misvisende

– Og det du egentlig sier nå, det er at dette her kan egentlig være misvisende?

– Det er slik at man alltid må tolke det sesongjusterte tallet i en kontekst. Denne gangen og den perioden vi er i nå, kanskje til våren også, så kan det være litt misvisende. Det kan være sånn at det blir for positivt nå i høst, og så kan det bli for negativt til våren.

– I januar i fjor steg boligprisene med nesten 5 %. Betyr det at nesten uansett hvor mye boligprisene eventuelt stiger i januar 2024, så vil de sesongjusterte prisene være negative uansett?

– Ja, det er ganske store sjanser for at nå kommer det sesongjusterte tallet til å bli kraftig negativt i januar. Så selv om det blir en prisvekst, så vil det bli kraftig negativt. Og da må vi ta det samme forbeholdet, og tenke på at fjoråret har ekstra stor betydning.

Med andre ord vil trolig de sesongjusterte boligprisene på nyåret neste år fremstå som mer negative enn dersom sesongjusteringen tok høyde for den spesielle prisutviklingen i fjor.

–Er det slik at dere vurderer å endre måten man lager sesongprisjusteringen på?

– Vi mener dette er den beste måten å gjøre det på. Og så har vi funnet ut at når det blir litt rart, så kommuniserer vi heller det. Sesongjusteringen kunne for eksempel vært gjort som et gjennomsnitt av de siste 10 år, men det synes vi ikke er en så bra metode.

– Mye riktigere

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets sier at en alternativ beregning av sesongjusteringen der man bruker tiåret før pandemien som grunnlag, gir et bedre grunnlag for å forklare boligmarkedet nå i høst.

– Det er mye riktigere å bruke de sesongjusterte tallene for å fortelle om utviklingen i boligmarkedet i stedet for de faktiske tallene, som varierer mye, sier han.

– Avvikene mellom de to metodene for å sesongjustere på er ikke på noen måte så stort at det endrer bildet av boligmarkedet i Norge, sier han.