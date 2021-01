Nye anbefalinger fra Helsedirektoratet: – Ikke stort rom for lettelser

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har anbefalt å justere på noen tiltak, men det er nok ikke så stort rom for lettelser så lenge smittetallene ikke går tydelig ned i Norge, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet til NRK.

På nyåret innførte regjeringen nye strenge tiltak for å få has på den økende smitten i Norge.

Regjeringen anbefalte blant annet å unngå besøk, null fysisk undervisning for studenter og innførte nasjonal skjenkestopp.

Anbefalingene gjelder til 18. januar, og på mandag kommer regjeringen med nye smitteverntiltak.

– Håper smittetrenden vil snu

Nakstad har tidligere sagt at det er lys i enden av tunnelen. Men Helsedirektoratet ser ikke stort rom for lettelser i de strenge tiltakene som ble innført 4. januar.

– Vi håper likevel smittetrenden snart vil snu slik at de ekstra strenge tiltakene vi har hatt siden 2. januar ikke trenger å opprettholdes lenger enn nødvendig, sier Nakstad.

I den ferske ukesrapporten til Folkehelseinstituttet (FHI) står det at det har vært en økning i tilfeller på 19 prosent sammenlignet med uka før. Samtidig påpeker FHI at 70 prosent flere har testet seg for koronaviruset.

– Det er en ustabil situasjon. Vi trenger videre tiltak, også nasjonale. Men vi er opptatt av den mest fleksible og dynamiske modellen er strategien regjeringen har valgt, altså at mye av ansvaret legges på lokalt nivå, sier avdelingsleder Line Vold ved FHI til NRK.

– Det er en ustabil situasjon

I et internt dokument anbefaler Helsedirektoratet og FHI at personer som har vært i Sør-Afrika reguleres på samme måte som personer som har vært i Storbritannia.

Dette for å hindre spredning av de nye muterte virusvariantene som har oppstått i begge land. De muterte koronavariantene har allerede blitt oppdaget i Norge.

Variantene vekker bekymring fordi forskere mener de er mer smittsomme.

«Vi ser imidlertid en trend med spredning også i andre land i Europa, og regner på sikt med at risikoen for spredning også fra andre land vil øke. Tiltakene er således ment som en forsinkelse. Foreløpig er det imidlertid ikke grunnlag for å skjerpe reglene for andre land», skriver Helsedirektoratet i dokumentet sendt til Helse- og omsorgsdepartementet.

Foto: Lise Åserud / NTB

Vil ha færre unntak

I dokumentet skriver FHI at man bør stramme inn på unntakene. «Det innebærer blant annet at man ikke bør la noen innreisende gjennomføre karantene i grupper på 40, slik det i dag åpnes for militært personell».

Minst 56 allierte soldater er smittet med koronaviruset etter å ha ankommet Norge for å delta på militærøvelser, skriver Forsvarets forum. Totalt skal 3000 utenlandske styrker til Norge for øvelsene.

Vold sier at karantene er viktig for å redusere risiko og bryte smittekjeder:

– For at vi skal få til god etterlevelse av karantene er det viktig at regelverket er forståelig, sånn at vi vet hva som gjelder, og at det praktisk legges til rette for at alle kan etterleve reglene.

Hun legger til at FHI har bedt om at covid-19-forskriften gjennomgås og forenkles.

– Både dette og det nye innreiseregistreringssystemet kan trolig bidra til å øke etterlevelsen.