Ny virusmutasjon oppdaget i Norge

Folkehelseinstituttet har i dag påvist den engelske virusvarianten hos to personer som kom til Norge fra Storbritannia i desember.

Begge er testet etter at de utviklet symptomer og skal deretter etter gjeldende rutiner være isolert, heter det i en pressemelding fra FHI.

– Smittesporingsteamene i kommunene vil nå følge opp i henhold til gjeldende rutiner for personer som får påvist den engelske virusvarianten, med ekstra testing og tettere oppfølging av nærkontakter for å redusere risiko for eventuell videre spredning sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet i meldingen.

Folkehelseinstituttet vil av personvernhensyn ikke gi ut opplysninger om de reisendes nasjonalitet, kjønn, alder, bosted, reiserute, reisedato eller testekommune, skriver FHI i pressemeldingen.

– Den engelske virusvarianten ser ut til å være mer smittsom enn det vanlige koronaviruset, men den ser ikke ut til å gi noe større risiko for alvorlig sykdom utfra det vi vet per nå, sier Vold i meldingen.