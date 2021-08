Ny vekerapport frå FHI: 25 prosent auke i smittetilfelle

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I veke 31 var det meldt om 2981 tilfelle av covid-19. I veke 32 var talet 3717, viser tal frå FHI sin nye vekerapport.

R-talet, altså talet på kor mange ein smitta person smittar vidare, har auka frå 1,1 til 1,2.

– Epidemien i Noreg er under kontroll, men smittespreiinga aukar i fleire delar av landet, skriv FHI i rapporten.

Framleis få innleggingar

Førekomsten av nye innleggingar på sjukehus og intensivavdeling er framleis låg. Det er rapportert om 29 nye innleggingar i veke 32, fire færre enn veka før.

Det blei registrert fem koronarelaterte dødsfall i veke 32. Heilt sidan starten av mai har talet vore under seks kvar veke.

Talet positive testar har også auka frå 1,4 prosent til 2,1 prosent. 21 prosent, kvart femte smittetilfelle, er knytt til innreise.

Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet seier nye virusvariantar skapar usikkerheit framover. Foto: Berit Roald / NTB

Assisterande helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, seier dei ønsker å ha kontroll på smitten heilt til alle har fått tilbod om vaksine.

– Vi er bekymra viss smitten held fram med å auke veldig kraftig på veldig kort tid, for det er framleis nokre veker til alle er vaksinerte. Det er ein stor ulempe viss mange blir sjuke og vi får fleire innleggingar før vi kjem dit, seier Nakstad.

– Toler meir smitte

Samtidig ville tilsvarande smittetal for eitt år sidan ført til langt fleire innleggingar enn det vi har no.

– Det er ikkje det same presset på helsetenesta no. Men det er framleis ugunstig, for meir smitte vil føre til fleire innleggingar, seier han.

Nakstad har tidlegare sagt vi vil klare oss godt om vi kom under 200 daglege smitta, noko som gjekk bra gjennom sommaren.

– Mange av dei mest utsette er verna, så vi toler meir smitte, men vi ønsker framleis ikkje ein enorm vekst i smitte.

8,4 prosent fullvaksinerte av dei smitta

Smitten er størst i Vestland for dei to siste vekene samla, der 225 per 100.000 er smitta. Deretter kjem Oslo med 191 tilfelle per 100.000.

Dei to siste vekene har 565 tilfelle av koronaviruset blitt påvist hos fullvaksinerte. Dei utgjer 8,4 prosent av det totale talet påviste tilfelle.

Nakstad seier vi vil få fasit på kor godt verna vi er mot viruset når vi er ferdige med vaksineringa i september.

– Då får vi sjå om det berre blir små utbrot, om det blir høg smitte generelt eller om det blir sesongvariert, med meir smitte på vinteren.

– Vi er godt verna mot delta-varianten, men usikkerheita kjem med nye variantar, poengterer Nakstad.