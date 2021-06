Ny vaksinepraksis kan gi ferietrøbbel

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mandag kom beskjeden om at Norge får færre doser fra Pfizer i sommer. Det betyr at kommunene igjen må endre vaksinepraksisen.

Det hadde bare gått en uke siden beskjeden var å gå fra 12- til 9-ukersintervall. Så kom nyheten om færre vaksinedoser, og FHI gikk tilbake til 12-ukersintervall. Det fører til problemer for kommunene og den enkelte som får booket om timen i sommerferien.

Utfordringen er at ordningen har tilbakevirkende kraft for personer som er vaksinert med første dose fra og med uke 20 (17. mai). Mange vil derfor oppleve å få en ny time for dose 2, tre uker senere.

NRK har vært i kontakt med flere store kommuner om de siste endringene. Om du må bytte time eller ikke vil avhenge av kommunen du bor i.

Noen kommuner setter opp begge timene samtidig, mens andre innkaller til dose to når den tiden nærmer seg.

– Det er en stor jobb med intervallendringene som kom denne uken. Det er en stor jobb å flytte timer i timebøkene, samt å endre timebøker fram i tid for nytt intervall. Innbyggerne innkalles til både dose 1 og dose 2 samtidig, sier leder for vaksinasjonsprogrammet i Oslo kommune, Heidi Kalkvik.

Endring i vaksineringen Ekspandér faktaboks Denne uka ble det klart at Norge får færre vaksinedoser fra Pfizer i juni. Det medførte en endring i vaksineringen, som kommunene fikk beskjed om i et brev tirsdag 15. juni: «På bakgrunn av dette har regjeringen etter råd fra FHI vedtatt å gå tilbake til et 12-ukersintervall for å få gitt så mange som mulig dose 1 så tidlig som mulig.» «Dette betyr at vi igjen må be alle kommuner om å sette opp dose 2 for alle under 65 år uten underliggende sykdom, altså i prioriteringsgruppe 8 og lavere, med et 12-ukersintervall. Dette må skje med tilbakevirkende kraft fra og med uke 20, på tilsvarende måte som når vi endret fra 12 til 9 uker». Kilde: FHIs brev til kommunene

Trondheim: – Vi foretar oss intet nå

Mens Oslo vil booke om timer, velger Trondheim å ikke gjøre dette.

– I utgangspunktet gjelder endringen tilbake til 12 uker de kommuner som ikke hadde rukket å endre til 9, svarer prosjektleder for vaksineprogrammet Helge Garåsen i Trondheim.

Han sier kommunen allerede har endret til 9 uker, og at de ikke gjør andre endringer før de får informasjon om hvilken betydning enda en endring vil ha for om Trondheim får nok dose 2 i forhold til det ene eller andre intervallet.

– Svært utfordrende

Tromsø kommune mener det er krevende med de stadige endringene.

– Endring av intervall med tilbakevendende kraft er svært utfordrende. Vi begynte å flytte timer fra 12-ukersintervall til 9-ukersintervall etter forrige endring. Men dette viste seg å være krevende å få til, og ble dermed ikke gjort helt ferdig.

– Nå ser vi på hvor langt det er mulig å få flyttet disse tilbake til 12-ukersintervall igjen. Vi er i dialog med Helseboka som jobber med systemer for å gjøre dette lettere, sier smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø.

Han sier nye timeavtaler ikke er noe problem. Her kan de innføre endringene raskt.

I Bærum settes timene opp for dose to når tiden nærmer seg. Ettersom dette gjelder personer som har fått dose en fra uke 20 og framover, vil de ikke trenge å ombooke timer.

I nabokommunen Asker settes begge timene opp samtidig. Der må de nå booke om timer som er satt opp for gruppe 8 og utover som har fått første vaksinedose etter uke 20.

Sikrest å takke ja

Situasjonen er heller ikke problemfri for dem som venter på time for første dose. Folk får ikke time før det nærmer seg deres plass i køen. Det kan skape frustrasjoner og usikkerhet.

Kanskje er du en av dem som vurderer å droppe vaksine dersom vaksinetilbudet ditt krasjer med ferieplanene. Men så lurer du på hvilke konsekvenser det får.

FORKLARER: Man kan reise hjem fra ferien for egen regning og bli vaksinert tidlig, eller man kan bestille en time etter ferien, sier Aavitsland. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Det sikreste er å takke ja til vaksinasjon så snart du får tilbudet, sier Preben Aavitsland.

Preben Aavitsland er overlege ved FHI. De har ansvaret for vaksinasjonsprogrammet.

Hva skjer om du takker nei?

Kommunene er de som organiserer vaksinering av folk rundt om i Norge.

Før ferien bør folk orientere seg og følge med på hjemmesiden til kommunen sin hvor langt vaksineringen er kommet opplyser Åse Laila Snåre, avdelingsdirektør i Helse og Velferd i KS.

EGET VALG: Du havner bak i køen om du sier nei til vaksinetilbud, sier Snåre. Foto: KS

– Ser du at din gruppe for vaksine er neste uke, må du gjøre en vurdering. Hva er viktigst. Å reise på ferie, eller ta vaksine? Om du velger å reise å si nei til vaksinetimen, havner du bak i køen, sier Snåre.

Du blir ikke kastet ut av systemet om du ikke kan ta timen i første omgang. Men det skaper utfordringer for dem som sitter å skal organisere og vaksinere. Logistikken rundt er krevende, fortsetter hun.

Men kan du virkelig ikke komme. Betyr det ikke at du er ute av køen for godt. Men du havner altså i en senere prioriteringsgruppe, opplyser hun.

Ønsker mer forutsigbarhet

Det er en svært utfordrende situasjon også for kommunene med så liten forutsigbarhet. De får vite om vaksineleveranser for to uker av gangen. Derfor kan de ikke gi folk raskere beskjed, forteller Snåre.

– Ingen ønsker at det skal være så lite forutsigbart, det er veldig uheldig, sier Snåre.

Hun forteller at det har vært dialog mellom FHI, kommuner og KS om at man ønsker mer forutsigbarhet. Men ingen kan tilby mer forutsigbarhet enn man har selv. Kommunene anstrenger seg til det ytterste, under de rammebetingelsene man har.

Senest i går ble det kjent at det kommer flere hundre tusen færre Pfizer vaksiner fremover.

– Tilfanget av vaksiner skaper store utfordringer. Men 1. dose ser ut til å skulle gå som normal, sier Snåre.

De fleste kommuner sier de klarer å ta vaksinering i fellesferien takket være en del som jobber om sommeren som ikke gjør det ellers i året, nemlig studenter, avslutter Snåre.

Over 10.000 jobber gjennom sommeren for å vaksinere

Over ti tusen ansatte i kommunene og FHI jobber gjennom ferien for å sette flere millioner vaksinedoser sånn at alle voksne kan bli beskyttet mot korona og kan senke skuldrene.

Mange av disse ti tusen medarbeiderne har selv utsatt ferien sin til høsten.

– Vi forventer at folk samarbeider og er fleksible. Det er et svært komplisert apparat der alt må klaffe, sier Aavitsland.

Hadde vi hatt et ubegrenset antall vaksiner, hadde dette vært mye lettere. Men vi har for få vaksiner, og da må hver eneste dose utnyttes godt.

Svært viktig å avbestille om du ikke har tenkt å komme

Kommunene har forskjellige ordninger for vaksineinnkalling. Derfor er det viktig å sjekke hjemmesiden til kommunen for å bli kjent med opplegget i din kommune.

Noen setter deg opp på time og sender deg SMS med beskjed om denne timen. Da kan du logge deg på og bytte timen til en dag du er hjemme.

Andre sender deg beskjed om at du selv må bestille time. Da kan du bestille time på en dag du er hjemme.

Aavitsland påpeker at uansett er svært, svært viktig at du avbestiller en time du ikke kan eller ikke har tenkt å bruke. For da slipper vaksinasjonsteamet ekstra arbeid, og kan kalle inn en annen i stedet-

– De som dropper vaksinering på grunn av ferien. Vil de få ett nytt tilbud senere?

– Hvis de bare lar være å møte opp til en avtalt time, bør de skamme seg. Hvis de sier fra og avbestiller timen, får de sjansen senere, sier Preben Aavitsland.

Råd: Si ja til vaksinetimen din

Til folk som er frustrerte over sein informasjon om tidspunkt for vaksiner i ferietiden svarer statssekretær i Erlend Svardal Bøe, i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) at vaksinasjon er veien tilbake til hverdagen og til mer frihet.

Kommunene ruster seg for å vaksinere gjennom sommeren. Helsedirektoratet, FHI og statsforvalterne kommer til å følge tett med på vaksineringen i kommunene gjennom sommeren, slik at kommuner som får utfordringer kan få råd og hjelp, skriver han i en e-post til NRK.

Det er mange som nå gjør en stor jobb for at så mange som mulig skal bli vaksinert så fort som mulig, presiserer HOD.

OPPFORDRER FOLK TIL Å STILLE OPP: Statssekretær Erlend Svardal Bøe sier folk bare har én ting å gjøre. Foto: Tora Kyllingstad / NRK

– Vi som skal vaksineres, har bare én jobb å gjøre: Å stille opp på timen vi får tildelt av kommunen eller bestiller selv, avslutter Svardal Bøe.»