Ny undersøkelse: Pfizer og Moderna kan gi beskyttelse i flere år

– Dette må tolkes som en god nyhet. At immunforsvaret går så grundig til verks etter første vaksinering må man tolke som at man er like godt eller bedre beskyttet av vaksine enn koronainfeksjon, sier professor og immunolog Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo.

Studien ved Washington University i St. Louis er gjort på 14 personer som har tatt de to såkalte mRNA-vaksinene fra Pfizer-Biontech og Moderna.

PROFESSOR: Anne Spurkland er immunolog. Foto: Heidi Klokk / NRK

Funnene kan tyde på at de fleste som er vaksinert med disse vaksinene kanskje ikke må ha påfyll, om ikke viruset utvikler seg veldig til nye varianter.

– Dette tyder på at man får livslang immunitet, ifølge de som står bak undersøkelsen, sier Spurkland.

New York Times skriver at de som er friske fra covid-19 og i tillegg har fått vaksine, kanskje ikke engang trenger boostere selv om viruset gjør en betydelig transformasjon.

– Det er et godt tegn på hvor lang holdbar immuniteten vår er med denne vaksinen, sier immunolog Ali Ellebedy til avisen.

Studien ble først publisert i tidsskriftet Nature.

– Kan bety livslang effekt

Spurkland forklarer at det i forbindelse med en vaksine dannes noe som heter germinalsentere i lymfeknutene nær stikkstedet.

Det er utgangspunkt for undersøkelsen som er gjort ved Washington university. Germinalsenteret består av blant annet B-celler som jobber med å lage best mulig antistoffer og også hukommelses-celler mot vaksinen.

– Både 4, 5, 7 og hele 15 uker etter første vaksinedose ser man aktivitet her. Det tyder på at man får en veldig solid reaksjon som vil vare lenge. Det er faktisk første gang noen har gjort en slik studie av immunreaksjonen i lymfeknuter etter vaksinering av folk. Inntrykket vi immunologer har fra studier i mus er at germinalsentrene ofte svekkes etter bare to uker, sier Spurkland.

– Det faktum at reaksjonene fortsatte i nesten fire måneder etter vaksinasjon - det er et veldig, veldig godt tegn, sier Ellebedy.

Akkurat hvor lenge beskyttelsen fra mRNA-vaksinene vil vare er vanskelig å si.

– Ut fra funnene sier forskerne bak studien at vaksinen kan gi varig effekt. De kan ikke si det sikkert, men ut fra det vi vet om immunforsvaret hittil når det blir kraftig aktivert, så kan det bety livslang effekt, sier Spurkland.

Spurkland forklarer at det nye er måten de har undersøkt på.

– Betryggende

– Vanligvis når man undersøker immunforsvaret hos friske personer, nøyer man seg med en blodprøve eller til nød benmarg. Men her har de også tatt prøve av lymfeknuten under armhulen, sier Spurkland.

Derfor kan det lave antallet deltagere i undersøkelsen likevel vise viktige funn.

– 14 er selvfølgelig et lite antall personer som er undersøkt, men det er et inngrep på hver enkelt. Du må få noen til å låne bort armhulen. De må bruke samme metode som brukes når man leter etter spredning av brystkreft til lymfeknuter. De må finne lymfeknutene med ultralyd før de tar ut prøve med en tynn nål. Det virker betryggende at de går direkte til stedet der cellene er aktivert, i lymfeknutene, og ser at cellene som lager antistoffer mot vaksinen er aktive, sier Spurkland.