Ny undersøkelse: Innsatte rapporterer om økt behov for helsehjelp

NRK møter en innsatt på Bredtveit fengsel i Oslo. Hun har lest undersøkelsen om helse- og omsorgsbehovet blant innsatte.

– Rapporten kommer ikke overraskende på meg for å si det sånn. Det er mange som er syke og tallet minker ikke heller, men øker. Det påvirker ikke bare meg personlig, men hele fengselet og driften, sier hun.

– Jeg bodde ved ankomstavdelingen i over ett år, hvor det var mennesker i sin største psykiske nød som skrek ut sin smerte, sorg og rop om hjelp. Det var til tider banking og skriking hele døgnet.

«Maria» beskriver en fengselshverdag som har endret seg de seneste årene med stadig flere innsatte som har helseutfordringer.

Fengselsbetjentene er få og må bruke mye tid på de med alvorlige psykiske lidelser, forteller hun.

FENGSEL: Bredtveit fengsel blir ofte kalt kvinnefengselet. Her er det plass til 64 innsatte. NRK møtte én av dem som soner her. Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

«Maria» er ikke kvinnens egentlige navn, men NRK har valgt å anonymisere fordi hun ikke ønsker å bli gjenkjent. NRK kjenner den innsattes identitet.

– Burde ikke vært i fengsel i det hele tatt

I tidsrommet februar til august 2021 jobbet to forskere, på oppdrag fra Kriminalomsorgen og Helsedirektoratet, med å kartlegge behovet for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsler.

Dette er blant de mest sentrale funnene:

Ansatte og helse- og omsorgstjenesten rapporterer at innsatte har mer omfattende psykiske lidelser, somatiske sykdommer og aldersrelaterte lidelser, nå enn for 10–15 år siden.

Enkelte innsatte har for store psykiske og somatiske problemer til å være i fengsel.

Manglende kapasitet og ressurser i kriminalomsorgen gjør at «ikke helt akutte» helsebehov kan bli satt på vent i uker eller måneder.

Bygningsmassen i fengslene er ikke tilrettelagt for innsatte med omsorgsbehov.

Det rapporteres om at det er behov for egne, døgnbemannede helseavdelinger for innsatte med uttalt omsorgsbehov.

Les rapporten i sin helhet: Kartlegging av helse- og omsorgsbehov blant innsatte i fengsel

I studien sier flere av de spurte at en del innsatte i fengsel havner mellom barken og veden ved at de verken innenfor eller utenfor murene får den hjelpen de trenger. Videre påpekes det at det er innsatte som er for dårlige til å sone eller som blir sykere av å være i fengsel.

Dette bekrefter også fengselsleder Doris Bakken ved Bredtveit fengsel.

– Vi ser at det er økende grad av behov for helsehjelp, både psykisk og fysisk. Vi synes noen av de innsatte ikke burde vært i fengsel i det hele tatt. De trenger en annen omsorg enn det fengselet er bygd og laget for å gi, sier Bakken.

30 ÅR I KRIMINALOMSORGEN: Doris Bakken har de siste 15 årene vært fengselsleder ved Bredtveit fengsle. Hun opplever at stadig flere innsatte har behov for psykisk eller fysisk helsehjelp. Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

Nå etterlyser hun en diskusjon i Norge om de aller sykeste iblant oss.

– Hvor skal de være når de ikke kan være i psykiatrien og ikke bør være i fengsel, spør hun.

«Menneskelige søpla som samfunnet ikke vil ha»

I rapporten tar flere i bruk kraftige uttrykk om dagens situasjon med stadig flere innsatte som har et komplisert sykdomsbilde. Ansatte sier på fleip at de ønsker seg en «real, gammel kjeltring».

Andre som er intervjuet i studien tar i bruk sterkere ord:

– De er så syke, og vi er bare en oppbevaring. Vi [de ansatte] sier jo litt ironisk at vi oppbevarer den menneskelige søpla som samfunnet ikke vil ha.

– I domspapirene blir det fremlagt at den innsatte har en diagnose hvor man forventer 10–15 års psykiatrisk behandling – men så får de kanskje en fireårs dom og blir satt inn. Da er det fengselsbetjenter som skal ivareta dem. Og så får de [innsatte] kanskje en psykologtime eller to i uka. Det er helt håpløst sånn, altså.

Rapporten er skrevet av forskere ved Senter for omsorgsforskning - av Siv Fladsrud Magnussen og Laila Tingvold.

– Den gir Kriminalomsorgen et etterlengtet kunnskapsgrunnlag om helsetjenestene og situasjonen i fengslene i Norge, forteller Heidi Bottolfs, som har ansvaret for å følge opp kartleggingen i Kriminalomsorgsdirektoratet.

– Vi tar rapporten på alvor og vil sette oss ned med Helsedirektoratet og kommunehelsetjenestene, som har ansvar for helsetilbudet til innsatte, for å se på hvordan vi kan gjøre dette enda bedre, sier Bottolfs.

ANSVARET FOR Å FØLGE OPP: Heidi Bottolfs i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

– Rapporten bekrefter en del av det inntrykket vår førstelinje melder tilbake. Vi må jobbe sammen med helsemyndighetene for å styrke tilbudet til de innsatte. Vi må diskutere behovet for økt tilstedeværelse, økt kompetanse og se på bygningsmassen til Kriminalomsorgen, avslutter avdelingsdirektøren for forebygging, tilbakeføring og sikkerhet.