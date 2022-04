Ny undersøkelse: Flertallet er positive til kjøp av private helsetjenester

Tilgjengeligheten av private helsetjenester og profitt i velferden er en viktig politisk skillelinje mellom høyre- og venstresiden.

Årets helsepolitiske barometer, som er gjennomført av Kantar, viser at over halvparten av de spurte ser det som positivt at man kan kjøpe private helsetjenester i Norge.

Over 20% har blitt mer positive til å benytte private helsetjenester.

Resultatet av undersøkelsen Ekspandér faktaboks Synes du det er positivt eller negativt at det i Norge er mulig å kjøpe private helsetjenester? 51 prosent svarte positivt

22 prosent svarte negativt

16 prosent svarte at det spiller ingen rolle

11 prosent svarte vet ikke 2011 personer svarte på spørsmålet. Feilmarginen er på +/- 2,2%-poeng. Helsepolitisk barometer er en årlig undersøkelse som kartlegger befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. Målingen har vært gjennomført av Kantar siden 2016.

– Det har vært en trend at stadig flere i befolkningen ser positivt på at de private er et viktig supplement i helsetjenesten vår, sier leder av helse- og omsorgskomiteen for Høyre, Tone Wilhelmsen Trøen.

Tone Wilhelmsen Trøen mener offentlig og private må samarbeide. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Tallene fra Kantar-undersøkelsen viser at oppslutningen er tydelig større blant dem som stemmer på borgerlige partier. Høyres velgere var også de som var mest positive ifølge undersøkelsen.

– Det er jo ingen tvil om at det offentlige er ryggraden i vår helsetjeneste, men de private er et veldig viktig supplement. De bidrar med kapasitet. De bidrar med mangfold. De bidrar med innovasjon, sier Trøen.

– Jeg tror det offentlige blir sterkere, også av å møte utfordringer og å møte konkurranse på noen områder.

Trøens analyse møter motstand i Arbeiderpartiet.

– De har lite belegg for sine påstander, svarer nestleder av helse- og omsorgskomiteen, Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet.

Cecilie Myrseth frykter todelingen av helsetjenesten. Foto: Pål Hansen / NRK

Vil redusere privatiseringen

– Det dette bidrar til er jo en todeling av helsetjenesten hvor noen kan kjøpe seg til bedre tjenester, mens andre må ta til takke med det som blir igjen med mindre ressurser fordi at de skal gå til private, fortsetter Myrseth.

En slik todeling av helsetjenesten var en bekymring som kom fram av fjorårets helsepolitiske barometer. Da var det 82 prosent som svarte at en todeling av helsevesenet var negativt.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen bestemt at «dagens markedstenkning, målstyring og privatisering i helsetjenesten må reduseres».

I januar varslet også helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol at regjeringen vil avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg som ble innført av Erna Solbergs regjering i 2015. Ordningen lar pasienter velge mellom både offentlige og private behandlingssteder.

Valget begrunnet Kjerkol med at bruken av private aktører bidrar til å stykke opp helsetjenesten.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil avvikle fritt behandlingsvalg Foto: Morten Andersen

Vil ha null-profitt i velferden

Sosialistisk Venstreparti vil gjøre det umulig å ta ut profitt fra velferdstjenester.

– Hvorfor er det feil å tjene penger på velferdstjenester?

– Det er fordi det bygger forskjeller imellom folk. Det vil si at hvilken helsehjelp du får skal ikke avgjøres av hvor tykk lommeboken de er eller hvilke familier kommer fra, sier Marian Hussein, helsepolitisk talsperson for SV.

Marian Hussein Foto: Nadir Alam / NRK

– Vi ønsker null-profitt fordi vi mener at det at bestemor er syk og trenger å bytte protese ikke skal bety at hedgefond skal tjene penger på henne, så derfor mener vi at det blir viktig å sørge for at vi får slutt på profitt i velferden, sier Hussein.

– Det er veldig vanskelig å skape gode helsetjenester hvis man i privat sektor i tillegg skal gå med underskudd eller ikke ha mulighet til å reinvestere inn i selskapet ved at man eventuelt blir pålagt å ikke kunne gå med overskudd, sier Trøen.