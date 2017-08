– Da jeg fikk telefonsamtalen om at jeg fikk jobben, blei jeg ekstremt glad. Jeg følte jeg fikk vinger, forteller Ervesvåg.

Hun fikk jobb som byggingeniør og prosjektleder gjennom næringslivsdagen på skolen.

Idunn Ervesvåg var en av to som fikk stillingene som byggingeniør i Skanska. 1500 søkte på stillingsannonsen. Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

– Jeg tror ikke jeg hadde fått sommerjobben om jeg ikke hadde turt å gå bort, presentert meg selv og sagt hvorfor jeg var den de burde velge, sier 24-åringen.

Til tross for at private bedrifter ansetter og at ledigheten går ned, mener kun åtte av hundre arbeidstakere at regjeringa har gjort en god innsats for arbeidslivet, ifølge årets Arbeidslivsbarometer.

Dårligere enn for fire år siden

– Det store problemet er mangel på jobbskaping i privat sektor, sier Arild Steen ved Arbeidsforskningsinstuttet.

Han har ansvaret for den årlige temperaturmålingen på norske arbeidsplasser på oppdrag fra fagorganisasjonen YS.

Den forrige regjeringa gjorde det også dårlig i denne undersøkelsen, viser tall for 2013. Men dagens borgerlige regjering scorer enda lavere. Foto: Skjermdump

– Det er klart færre som gir regjeringas innsats en positiv attest. Regjeringa har svak oppslutning om arbeidslivspolitikken, sier Steen.

Den forrige regjeringa gjorde det også dårlig i denne undersøkelsen, viser tall for 2013. Men dagens regjering scorer enda lavere.

Instituttlederen mener endringene rundt midlertidige ansettelser kan være noe av årsaken:

– Også konjukturendringene og oljeprisfall gjorde det mye mer vanskelig i arbeidsmarkedet.

Mener arbeidsmarkedet fungerer godt

Ifølge YS-leder Jorunn Berland er det viktig å ikke miste fokus på arbeidsledigheten selv om det generelt går bra i Norge. Foto: YS

Leder i fagorganisasjonen YS, Jorunn Berland sier arbeidsmarkedet generelt fungerer godt, men at det er viktig å ikke slippe fokus på ledighet og utenforskap:

– Vi må sørge for at de som ikke har kommet inn på arbeidsmarkedet får en utdannelse.

Ifølge Berland er det også viktig å passe på arbeidere som ikke har formalkompetanse:

– De blir utsatt for omstillinger, og hvis de faller ut av arbeidslivet, kommer de ikke inn igjen. Etter- og videreutdanning må gjelde hele arbeidslivet, ikke bare for noen få.

– Skulle ønske tallet var høyere

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mener regjeringas politikk har ført til bedring i arbeidslivet. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) innrømmer at hun gjerne skulle sett bedre resultat.

– Tallene i arbeidslivsundersøkelsen har vært stabilt lave siden 2009, uavhengig av regjering, men vi skal selvfølgelig gjøre det vi kan for å bedre situasjonen ytterligere, sier Hauglie.

Arbeidsministeren minner om at Norge akkurat har vært gjennom «den største nedturen i norsk økonomi i manns minne», og at «det ikke er overraskende at folk føler uro.»

– Oljepris og kronekurs rår vi ikke mye over, men det er ting politikere kan gjøre noe med; trygge og skape jobber gjennom budsjetter og tiltakspakker.

– Nå ser vi at det begynner å virke. Ledigheten går ned og optimismen er på vei tilbake, så det har i aller høyeste grad noe å si hvem som styrer, sier Hauglie.