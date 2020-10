Ny undersøkelse: 1 av 3 har problemer med å holde en meters avstand i hverdagen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Befolkningen er imponerende flinke til å følge helsemyndighetenes råd, tusen takk, helsedirektør Bjørn Guldvog under dagens pressekonferanse.

Guldvog viste til helsemyndighetens befolkningsundersøkelse som viser at 2 av 3 nordmenn støtter regjeringens smitteverntiltak.

Undersøkelsen viser også at:

9 av 10 sier at de følger rådene om smittevern

9 av 10 mener det er viktig å la seg teste ved symptomer

8 av 10 sier de vil holde seg hjemme hvis de er syke, også ved milde symptomer

Begrense nærkontakter

Han mener undersøkelsen viser at nordmenn er motiverte til å leve med tiltak i pandemien over tid.

Samtidig viser undersøkelsen at én av tre har problemer med å holde en meters avstand i hverdagen. Guldvog minner befolkningen på at man må begrense antall nærkontakter.

– Budskapet er ganske enkelt: kommer du i kontakt med en som er smittet, så gjør de andre nærkontaktene dine det også. Blir du smittet må alle nærkontaktene dine i karantene og kan bli syke.

Høie: Nærkontakter smitter mest

Helseminister Bent Høie (H) mener at betydningen av ordet nærkontakt har forandret seg den siste tiden. Det er også dem som smitter flest, ikke fremmede.

Helseminister Bent Høie ber folk tenke gjennom hvor mange man er i nærkontakt med. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Under koronapandemien har vi fått en egen definisjon av nærkontakter. Det er mennesker du er i fysisk berøring med, som du sitter nærmere enn to meter i minst 15 minutter, og det er mennesker som du har delt kroppsvæsker som spytt eller snørr med, sa Høie under koronapressekonferansen.

Han oppfordret folk til å tenke nøye gjennom hvem man er nærkontakt med, for det er nærkontakter som smitter aller flest med koronaviruset.

– Jo færre nærkontakter jeg har, desto mindre er risikoen for at jeg og nærkontaktene mine blir smittet, sa Høie.

Vil vurdere videre tiltak i Oslo

Innen kort tid vil byrådet vurdere videre tiltak i Oslo, ifølge Høie.

– Det er veldig nær kontakt mellom nasjonale myndigheter og Oslo kommune. Jeg er informert om at byrådet kommer til å vurdere videre tiltak innen veldig kort tid basert på både egne vurderinger og vurderinger de får av de nasjonale helsemyndighetene, sa Høie på regjeringens koronapressekonferanse onsdag.

Helseministeren sa videre at det er for tidlig å trekke noen endelig konklusjon, men det har vært positive tegn når det gjelder smittesituasjonen i hovedstaden den siste tiden.

Det er byrådet i Oslo som bestemmer hvilke tiltak som skal gjelde i hovedstaden.

Lempet på nasjonale tiltak

For litt over en uke siden lempet regjeringen på de nasjonale smitteverntiltakene. De opphørte skjenkestopp ved midnatt, ga klarsignal for at breddeidretten for voksne kan starte opp igjen og åpnet for at 600 personer kan samles på utendørsarrangementer.

Oslo-byrådet bestemte forrige mandag at alle som reiser med trikk, buss, T-bane, tog eller båt i hovedstaden, skal bruke munnbind hvis de ikke kan holde minst én meters avstand til andre passasjerer. Påbudet varer til og med 13. oktober.

Samme dag ba helseminister Bent Høie 19 kommuner rundt hovedstaden om å skjerpe koronareglene. Reglene varierer fra kommune til kommune.