Ny undersøkelse viser høy tillit til helsemyndighetenes koronarespons

– Vi ser at vi har en bekymret befolkning med høy tillit til helsemyndighetene, sier Eva Fosby Livgard i analysebyrået Kantar TNS (tidligere TNS Gallup).

NRKs opptelling viser at nesten 900 personer er bekreftet smittet av koronaviruset fredag ettermiddag. 28 koronasmittede er lagt inn på sykehus, ifølge Helsedirektoratet.

Statsminister Erna Solberg bekreftet direkte på Dagsrevyen torsdag at én person har mistet livet, etter å a vært smittet av viruset.

Fra klokken 10 torsdag til klokken 10 fredag intervjuet analysebyrået Kantar TNS 947 personer om myndighetenes håndtering av koronasituasjonen og egen smittefrykt.

Livgard mener undersøkelsen viser at koronasituasjonen preger befolkningen, og at de fleste tar innover seg det som skjer.

– Folk er bekymret for konsekvensene koronasmitte kan få for dem selv og deres familie, sier Livgaard.

Hovedfunn i Kantar TNS-undersøkelse om koronasituasjonen Ekspandér faktaboks 77 prosent av de spurte har ganske eller svært høy tillit til at helsemyndighetene setter inn nødvendige tiltak for å håndtere situasjonen på best mulig måte

37 prosent anser det som sannsynlig at de blir smittet av korona (1 av 947 spurte er allerede smittet)

22 prosent anser det som usannsynlig å bli smittet

Bare 16 prosent av de spurte over 60 år anser det som sannsynlig at de blir smittet (28 prosent av de spurte er over 60 år)

Høyest andel i Oslo og omegn regner det som ganske eller svært sannsynlig at de blir smittet (45 prosent)

Andelen som svarer at det samme er lavest i «resten av Østlandet» (29 prosent)

Andelen i Trøndelag/Nord-Norge er 33 prosent. På Sør/Vestlandet er andelen 38 prosent.

77 prosent sier de følger mer med på nyheter enn de gjorde for en uke siden

42 prosent unngår å kyse eller klemme i større grad enn de gjorde for en uke siden

72 prosent bekymrer seg for konsekvensene situasjonen med koronasmitte kan få for dem selv og deres familie Kilde: Kantar TNS, «Befolkningens holdninger til situasjonen med korona-smitte», 13. mars 2020

– Korrekt inntrykk av informasjonen

Videre forteller Livgard at de aller fleste som er intervjuet, sier de har tro på at myndighetene setter inn de riktige tiltakene for å håndtere situasjonen på best mulig måte.

– De har også tillit til at helsemyndighetene gir et korrekt inntrykk av situasjonen, og de er godt fornøye med informasjonen de mottar.

Nesten 80 prosent av de spurte sier de følger mer med på nyheter nå, enn de gjorde for en uke siden, forteller Livgard.

– Vi ser at befolkningen er blitt mer nyhetssøkende ved at de ønsker å holde seg oppdatert om situasjonen. Vi ser også at folk lytter til de rådene som helsemyndighetene har gått ut med.

Hun viser til tiltakene som flest har iverksatt i løpet av den siste uken; grundigere håndvask, mer bruk av desinfiserende midler og mindre håndhilsning.

Samtidig forteller FHI at det nå kan være stor mørketall når det gjelder smittespredning i Norge.

– Vi har ikke kontroll på smittespredningen som foregår ute i samfunnet, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse hos Helsedirektoratet fredag.

Om undersøkelsen Ekspandér faktaboks Undersøkelsen er gjort av analysebyrået Kantar TNS (tidligere TNS Gallup), på eget initiativ.

NRK og Helsedirektoratet har fått tilgang til resultatene.

Spørsmålene i undersøkelsen er stilt til et befolkningsrepresentativt utvalg over 18 år.

Det er gjennomført 947 intervju.

Undersøkelsen er gjort mellom klokken 10.00 12. mars og klokken 10.00 13. mars.

Temaet for undersøkelsen er blant annet om de spurte har tillit til at helsemyndighetene setter inn nødvendige tiltak for å håndtere situasjonen med koronasmitte.

Det er også spurt om hvordan folk vurderer muligheten for å bli smittet, om myndighetene gir et korrekt bilde av situasjonen, og tillit til at norske medier gir et korrekt bilde av situasjonen.

49 prosent av intervjuene er gjort før regjeringens pressekonferanse klokken 14.00 i går.

27 prosent av intervjuene er gjort i tiden fra pressekonferansen, og til Norge stengte klokken 18.00.

23 prosent av intervjuene er gjort etter at Norge stengte klokken 18.00.

Feilmarginen i undersøkelsen er på 3,1 prosent i de spørsmålene hvor hele befolkningen er med. Kilde: Kantar TNS

De ansatte i en bedrift i Tromsø har fått beskjed om å ikke håndhilse. Studenter i Tromsø foreslår andre metoder man kan hilse på.

– En forutsetning for at vi skal lykkes

Undersøkelsen er overlevert til Helsedirektoratet.

– Dette er en veldig hyggelig tilbakemelding som viser at vi i stor grad når frem med våre råd. At så mange har stor tillit til det arbeidet helsemyndighetene gjør er utrolig viktig for oss, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Vi skal fortsette å jobbe videre på samme måte i tiden fremover. Åpenhet og tillit er en forutsetning for at vi sammen skal lykkes med å stoppe eller begrense spredningen.

– Litt mer bekymret utover dagen

Livgaard i Kantar TNS forteller at man ser et lite skille blant de spurte i tiden før torsdagens pressekonferanse, der regjeringen varslet en rekke drastiske koronatiltak, og fra klokken 18.00 samme dag.

Med hjemmel i smittevernloven ble en rekke kulturarrangementer, idrettsarrangementer og frisørtjenester stengt fra klokken 18.00 torsdag.

– Vi ser en utvikling i folks holdninger fra tiden frem til pressekonferansen, og den uroen som begynner å spre seg til befolkningen klokken seks, da mye ble stengt i Norge, sier Livgaard.

Av tallene fremgår det andelen som svarte at de var bekymret for situasjonen var 71 prosent før klokken to på torsdag. Denne andelen økte til 76 prosent etter klokken 18.00 fredag.