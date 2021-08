Ny ukerapport fra FHI: Smitten økte med 20 prosent

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smitteøkningen i befolkningen fortsetter å øke.

Det er foreløpig meldt om 4 453 tilfeller av koronasmitte i uke 33.

Det er en økning på 20 prosent siden uke 32, da det var 3725 smittede.

Oslo har flest smittede i forhold til befolkning med 261 per 100.000 innbygger for ukene 32 og 33 sammenlagt, viser ukerapporten fra FHI.

Vestland ligger på andreplass med 206 og Viken på tredje med 162 per 100.000.

FHI regner med at 59 prosent av de smittede de to siste ukene er blitt oppdaget.

Smitten øker mest blant de yngste

Smitten økte i alle aldergrupper i forigge uke, men aller med for dem under 40 år.

I aldersgruppen 6-12 år økte smitten med 39 prosent, og i aldersgruppen 13-19 år økte smitten med 23 prosent.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup er ikke overrasket over at det er en del smitte blant uvaksinerte barn og unge som er tilbake på skolen.

- Det er bekymringsfullt fordi dette medfører veldig mye arbeid for skolene, og fordi kommunene trenger å bruke ressursene sine på vaksinering og andre ting enn bare smittesporing nå.

Mange av de unge har svært mange nærkontakter og Nakstad mener man derfor må satse mer på testing på skolene og mindre på smittesporing i tiden fremover.

Ungdommer må belage seg på mer testing fremover. Men færre tester vil skje på teststasjoner, og flere vil tas på skolene. Foto: Ketil Gjelstein Bjærke / NTB

Fullvaksinerte blant innlagte

Det er en svak økning i antall innlagte på sykehus med 44 innlagte i uke 33 mot 35 innlagte i uke 32.

De siste fire ukene er 20 fullvaksinerte personer innlagt på sykehus med covid-19 sykdom. Det tilsvarer 16 prosent av de innlagte. Medianalderen blant de fullvaksinerte som ble innalgt var 74,5 år.

Nakstad sier at man må regne med en del smitte blant de fullvaksinerte.

– Vi vet jo at vaksinene ikke er hundre prosent effektive i å hindre sykdom. De er over 90 prosent effektive etter to doser. Derfor må vi forvente at det kan bli noen sykdomstilfeller blant fullvaksinerte i månedene fremover.

På Lillohjemmet i Oslo fikk beboerne tilbud om andre vaksinedose allerede i januar i år. En liten andel av dem som får påvist smitte er nå fullvaksinerte. Foto: Berit Roald / NTB

De siste to ukene har 765 fullvaksinerte fått påvist koronsmitte.

– Heldigvis er det veldig få som blir alvorlig syke, og vi ser også at liggetiden på sykehus ikke er veldig lang. Effekten at vaksinen er fortsatt god for å hindre de alvorlige sykdomstillefellene, sier Nakstad.

Flere land har nå begynt å vaksinere innbyggerne sine med en tredje dose.

Forsker Gunnveig Grødeland ved Universtetet i Oslo sier til NRK at nordmenn nok må forberede seg på både en tredje og fjerde vaksinedose mot korona.

De fleste innlagte covid-19 pasienter er uvaksinerte, av 127 innlagte pasienter de siste fire ukene er 70 prosent uvaksinerte og 14 prosent delvaksinerte.