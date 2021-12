Ny uenighet om skolesmitte: – Vi har ikke god nok kunnskap

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener kunnskapsgrunnlaget ikke er godt nok, og peker på stor smitteøkning da elevene kom tilbake på skolene i høst.

– Vi så at smitten i barne- og ungdomsgruppene økte betydelig da skolene startet i august i år. Aldersgruppene under 18 år lå høyest på smittestatistikken store deler av høsten, og det var en rekke smitteutbrudd på skolene. Slike utbrudd så vi ikke tegn til gjennom sommerferien, sier Nakstad til NRK.

I forrige uke skrev Folkehelseinstituttet i sitt råd til regjeringen at «erfaringer fra Norge hittil i pandemien tilsier (...) at skolestenging kan gi økt smittespredning».

FHI viste til at det både blant 1–4. trinn og 5–7. trinn ble oppdaget flere såkalte klasseklynger og smittetilfeller etter juleferien, vinterferien og sommerferien i år.

– Ikke godt kartlagt

Nakstad vil ikke svare direkte på spørsmålet om FHI tar feil, men sier kunnskapen om spredningsmønster i skolene ikke er godt kartlagt.

– Smittespredningen blant personer under 18 år avhenger av hvor mange nærkontakter de har innendørs over tid og hvilket bevegelsesmønster de har i skolesammenheng og på fritiden. Det er meg bekjent ikke godt kartlagt i Norge, sier Nakstad.

– Derfor har vi bedt FHI om et bedre kunnskapsgrunnlag som beskriver det faktiske smittespredningsmønsteret i en typisk norsk kommune og hvor mange som i dag får sykefravær og karantene som et resultat av nærkontakt med smitteførende medelever.

Oppvaskmøte om barnesmitte

Synet på barns rolle i smittespredning har vært blant de største stridstemaene mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet gjennom pandemien.

Krangel om barnesmitte førte til et oppvaskmøte mellom Nakstad og FHI i fjor.

Ansatte på FHI og Nakstad beskyldte hverandre for «cherry picking» av forskningsresultater som støttet eget syn.

Nå er spørsmålet hvordan skolene skal driftes etter juleferien.

Oslo kommune har varslet at skolene skal planlegge for gult nivå i grunnskolen og rødt nivå på videregående.

På en pressekonferanse tirsdag bekreftet regjeringen at tiltakene for skolene blir videreført til 14. januar som planlagt.

Det er Folkehelseinstituttet som produserer statistikk og kunnskap om smittesituasjonen på skolene, og som tolker resultatene. Men Nakstad mener kunnskapen ikke er god nok.

– Vi har ikke god nok kunnskap om hvordan smitten sprer seg i ulike aldersgrupper og hvordan effekten av regelmessig testing og kohortinndeling på gult nivå påvirker spredningsmønstre. Det er informasjon vi gjerne skulle hatt, men som har vist seg vanskelig å fremskaffe, sier Nakstad.

– Enkle anslag

Kriseleder Line Vold i FHI skriver til NRK at smittetrykket har gått opp blant barn i skolealder etter noen av ferieperiodene, men at årsaken til den registrerte smitteøkningen ikke er godt dokumentert.

– Vi vet ikke sikkert hvorfor det er slik, og skulle gjerne hatt et bedre kunnskapsgrunnlag for effekt av skolestengning, skriver Vold i en e-post til NRK.

– Har dere gjort beregninger over gjennomsnittlig antall nærkontakter for elever i og utenfor skolesituasjon og hvordan nærkontakter i snitt per elev påvirkes av stengte skoler?

– Antall nærkontakter på skolen og i fritiden vil avhenge av mange faktorer, og vi har bare gjort enkle anslag rundt dette, skriver Vold.

Vold mener det ikke bare er antallet nærkontakter som spiller en rolle, men typen nærkontakt barna har:

– Når skolene er stengt, har kanskje barna færre nærkontakter, men de har samtidig en type kontakt med andre som kan være av betydning for smittespredning, f.eks. hytteturer, fester også videre der smittevernråd i mindre grad blir overholdt.

Tidligere i år evaluerte FHI smitteverntiltakene i skolene som ble innført i perioden februar-april.

Der påviste instituttet en «statistisk sikker nedgang» i antall tilfeller per dag blant barn og unge etter innføring av rødt nivå på skolene.

Hjemmeskole så ikke ut til å ha noen tilleggseffekt utover rødt nivå.

STENGT: Klasserommene har stått tomme i flere omganger under pandemien, som her på Apalløkka skole i Oslo Foto: Vegar Erstad

Stenging av skoler påvirker også mobiliteten i samfunnet, men Vold sier FHI ikke har sikre data på hvor stort bidrag skolene utgjør for mobilitetsreduksjon.

– Stenging av alle steder der folk treffes inklusive skoler vil ta ned mobilitet, men må veies opp mot tiltaksbyrde. Effekt på mobilitet når det gjelder stenging av hvert enkelt område har vi ikke sikre beregninger på, skriver Vold.