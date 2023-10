Det er ein klar samanheng mellom ekstremvêr og auke i barneekteskap.

Det er den oppsiktsvekkande konklusjonen i ein fersk studie frå Ohio State University.

Forskarane bak studien har gått gjennom 20 tidlegare studiar som koplar talet på barneekteskap opp mot ekstremvêr som tørke og flaum.

Spesielt Bangladesh peikar seg ut.

Dei åra landet har opplevd hetebølger lengre enn 30 dagar, har det også vore ein 50 prosent auke i barneekteskap med jenter mellom 11 og 14 år.

– Dette er ikkje isolerte tilfelle som skuldar ei bestemd hetebølge eller ein flaum. Det er ein biverknad av ekstreme vêrforhold, seier sosiologiprofessor Smitha Rao til BBC Mundo.

Desperate familiar

Smitha Rao leia studien ved Ohio-universitetet.

Ho meiner auken i talet på barneekteskap i stor grad kjem av familiar som desperat treng pengar.

– Dersom ein familie manglar mat og er økonomisk sårbar i samband med naturkatastrofar, kan barneekteskap vere ein strategi for å komme seg ut av det, seier Rao til kanalen.

Ho peikar også på at det er forskjellar frå land til land på grunn av lokale tradisjonar.

Bangladesh er særleg utsett for flaum, fordi landet ligg så lågt. Her frå ein flaum som ramma byen Sylhet i juni 2022. Foto: Mahmud Hossain Opu / AP

I Vietnam, til dømes, såg forskarane ein tydeleg auke i barneekteskap i samband med flaum. Der er det vanleg at familien til bruda får medgift frå familien til brudgommen.

– I India, der tradisjonen er heilt motsett, såg vi ikkje den tendensen. Det er ingen lyst etter å gifte vekk kvinnene, sidan det er familien deira som må betale, seier Rao vidare.

Forskarane understrekar likevel at der er nok også andre grunnar til at unge jenter blir gifta bort. Éi årsak kan vere at familiar ønskjer å verne døtrene sine mot trakassering eller seksuelle overgrep.

Auke under korona

Også koronapandemien førte til ein dramatisk auke i talet på barneekteskap.

Det var konklusjonen i ein rapport frå Redd Barna i 2020.

– Vi reknar med at nesten ein halv million fleire unge jenter har vorte tvinga til å gifte seg i løpet av eit halvt år med covid. Talet på barneekteskap har auka veldig, saman med tenåringsgraviditetar og overgrep, sa utanlandssjef Nora Ingdal til NRK den gongen.

Også ho trekte ei linje mellom barneekteskap og dårleg økonomi.

– Fattige land har ikkje velferdsordningar. Dei må finne andre måtar å overleve på. Å gifte bort unge jenter er dessverre ein av dei skadelege skikkane vi ser ein kraftig auke i, s Ingdal.

Økonomisk tilbakeslag rammar jentene

Ottar Mæstad, seniorforskar ved Christian Michelsens Institutt, seier at funna i studien ikkje er overraskande.

– Fattigdom er ein viktig årsak til barneekteskap, og ekstremvêr øydelegg avlingar og reduserer folk sine inntekter. Difor kan det føre til at fleire jenter blir gifta vekk i ung alder.

Foto: Eivind Senneset

Kva tenker du om situasjonen dei siste åra, først pandemi og så stadig meir ekstremvêr rundt om i verda?

– Det viser kor sårbare fattige familiar er for økonomisk tilbakeslag, og at det særleg kan ramme jentene. Men sjølv utan pandemi og global oppvarming ville det vore altfor mange barnebruder.

Han seier at eit av dei viktigaste tiltaka for å hindre barneekteskap er mellom anna å kjempe mot fattigdom.

– Fattigdom, kombinert med sosiale normer som gjer det fordelaktig å gifte vekk, og gifte seg med unge jenter, samt manglande utdanningstilbod er viktige årsaker til barneekteskap, seier Mæstad.