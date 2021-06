Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Langs Himalayas østlige fjellside ligger det lille landet Bhutan. 750.000 mennesker bor der, stort sett buddhister. Nå er nesten alle voksne vaksinerte mot koronaviruset, ifølge FN.

Bhutan har også håndtert pandemien ekstraordinært vel. Ifølge nettstedet Worldometer har landet hittil registrert 1769 smittetilfeller, og kun ett dødsfall. FN kaller nå Bhutan for «vaksinasjonsnasjonen».

En studie nylig publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet har sett på hva som kan forklare denne suksessen.

Bhutan mottok 550.000 vaksinedoser fra India allerede i januar og mars. Men det er et veldig religiøst land, og derfor valgte myndighetene å vente i flere uker med å starte vaksineringen.

Dette kartet viser det lille landet Bhutan, fastklemt mellom India og Kina. Landet er på størrelse med Trøndelag fylkeskommune, hvorav mesteparten er skoger og fjell.

27. mars, en lykkebringende dag

27 mars i år var en symboltung dag for de buthanske buddhistene. I år var det datoen for Avalokitesvaras bursdag, dagen man feirer idealene ved å leve som Buddha. Først da startet vaksinearbeidet.

Da kunne Statsministerens kontor melde på Facebook at «bønner fylte Lungtenzampa ungdomsskole i dag tidlig. Ved det lykkebringende klokkeslettet 09.30, fikk Ninda Dema, en 30 år gammel kvinne født i apekattens år, den første dosen med koronavaksinen i landet.»

Det buddhistiske Taktsang-klosteret i Bhutan er et av landets viktigste. 75 prosent av befolkningen er buddhister. Foto: Manish Swarup / AP

«I henhold med de astrologiske kravene var det Søster Tshering Zangmo, også født i det samme året, som tok hånd om immuniseringen hennes. Med det starter Bhutans landsdekkende koronavaksine-program,» sto det i meldingen.

Bare to uker senere hadde mer enn 90 prosent den voksne befolkningen mottatt minst en dose. Til sammenlikning har omtrent 35 prosent av befolkningen i Norge fått minst én dose siden slutten av desember i fjor.

Bhutans statsminister siden 2018, Lotay Tshering, er utdannet kirurg. I dette arkivbildet fra 2019 kan vi se ham etter en operasjon på et sykehus i hovedstaden Thimphu. Foto: Upasana Dahal / AFP

Ekspertregjering

Studien fra The Lancet nevner blant annet ekspertisen innen regjeringen som en viktig faktor i Bhutans suksess.

Bhutans helseminister Lyonpo Dechen Wangmo leder for tiden Verdens helseorganisasjons årlige forsamling. Foto: Christopher Black / AFP

I forkant av vaksinasjonskampanjen var statsminister Lotay Tshering svært aktiv. Han er utdannet kirurg, og praktiserer i helgene. Han holdt ofte direktesendinger på sosiale medier for å motvirke vaksineskepsis. Helseministeren Lyonpo Dechen Wangmo er utdannet epidemiolog.

– Det hjelper når vi skal ta fornuftige beslutninger at vi har omfattende kunnskap om smittevern selv, sa hun til den buthanske avisen Kuensel i april.

Landsbyen Laya, på Bhutans nordvestlige grense med Kina, er Bhutans høyestliggende tettsted, og ser ut over Himalaya-fjellene. Foto: Alexandra Reynolds / AP

Trosset vær, vind og røft terreng

Det kanskje mest utrolige ved Bhutans vaksinasjonsarbeid er at det lyktes selv på tross av at fremkommeligheten er mye dårligere enn i de fleste land. 4500 frivillige kledd i oransje kan ta mye av æren for det, mener Lancet-studien. De klarte å sette opp mer enn 1200 vaksinestasjoner rundt om i Bhutan.

I bakgrunnen av dette bildet tatt under den første dagen av vaksinasjonskampanjen kan vi se en Desuung, en av de 4500 frivillige helsearbeiderne som har spilt en nøkkelrolle i vaksineringen i Bhutan. Foto: Upasana Dahal / AFP

60 prosent av befolkningen bor i rurale strøk, og store deler av landet består av svimlende høye fjell, bresjøer og dårlige veier. To tredjedeler av landet er beskyttede skogområder.

I april skrev New York Times om Lunana-området i Bhutan, et av de fjerneste strøkene i det ellers isolerte landet. Vaksiner ble fløyet inn med helikopter, og helsearbeidere tråklet seg gjennom snø og is for å sette dosene, og også i Lunana er mesteparten av de voksne nå vaksinerte.

To bhutanere vasker hendene sine før de går inn på kontoret der de arbeider i april i år. Foto: AP

Godt forberedt

I tillegg til stor ekspertise i regjeringen og det store antallet frivillige, nevner Lancet-studien også at Bhutan var godt forberedt for å håndtere en pandemi.

Allerede før det første tilfellet kom til landet, begynte myndighetene å utarbeide en beredskapsplan i januar 2020. Samtidig begynte de å teste for koronaviruset, lenge før andre land.

– Det å være tidlig forberedt ble sett på som nøkkelen til suksess. Bhutan la opp strategien sin deretter, sier Tshokey Tshokey i artikkelen. Han er mikrobiolog og rådgiver for Bhutans nasjonale koronastrategi.

Tshokey nevner også at vaksinering av barn mot andre sykdommer lenge har blitt prioritert i Bhutan.

– Derfor har vi god infrastruktur og veltrente helsearbeidere for å vaksinere også mot koronaviruset, sier han.