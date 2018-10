Ny strategi fra KrF: Alle sammen sammen

– Etter pressekonferansen blir det noen muligheter til intervju, men da blir det med samlet ledelse.

Det sa kommunikasjonsrådgiver Dag Fedøy mens pressen tok plass i møterom N202 på Stortinget klokken 09.30 torsdag.

– Nå vil det være mulig å få separatintervjuer, og de tar vi sammen i partiledelsen, så får dere snakke med dem sammen. Dette er noe vi står sammen om hele partiet, fulgte Fedøy opp, etter at Knut Arild Hareide, Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad hadde sagt det de hadde tenkt å si i plenum.

Pressekonferansen handlet om hvordan KrF vil øke barnetrygden, men de tre visste at nesten alle spørsmål etterpå ville handle om alt annet. Om veivalget, de avgjørende fylkesårsmøtene til helgen og om påstått friksjon, uenighet og misnøye internt i ledelsen.

– Hvorfor alle sammen, sammen, Hareide?

– Vi har ønsket å si at dette står vi sammen om. Ja, vi peker på ulike råd i veivalgsdebatten, men politikken står vi sammen om. Vi ønsker å gi det signalet, og derfor valgte vi å gjøre det på denne måten i dag.

Løpende drama

De siste dagene har Hareide og hans lojale partisekretær Hilde Frafjord Johnson i VG blitt beskyldt for å rigge veivalget, og styre prosessen til sin fordel. Nestleder Ropstad har ifølge samme avis blitt nektet av Hareide å reise alene, mens nestleder Bollestad har reist alene. Enigheten om at ingen i partiledelsen skulle reise alene, er blitt «justert» ifølge de tre.

VG har avslørt hemmelige strategimøter Hareide hadde med gamle ringrever før han informerte egne nestledere om hvilket råd han skulle gi partiet. Mens NRK har skrevet om Ropstads dialog med Høyre i forkant av forrige ukes abort-utspill.

Flere medier har omtalt at Ropstad posisjonerer seg for å bli ny partileder om Hareide-siden skulle tape 2. november. Dagbladet har gått lengst, og skrevet at Ropstad er beredt til å overta.

Ut mot spekulasjoner

Torsdag hadde særlig de to som fronter hver sin fløy, den gulgrønnrøde Knut Arild Hareide og den gulblå Kjell Ingolf Ropstad, et behov for å opptre sammen.

– Jeg tror de medieoppslagene som har vært de siste dagene, kommer ut av spekulasjoner. Nå ønsker vi å si, begge to, at vi ønsker fokus rundt veivalget, sier Hareide.

– Kommer alle disse oppslagene helt ut av det blå?

– Når det spisser seg og kommer masse oppslag, er det viktig for oss å avkrefte at det er noen uenigheter på andre plan enn det som gjelder veivalget, sier Ropstad.

Onsdag kveld la de to ut en ironisk SMS-utveksling med hverandre på Facebook.

– Dette var jo søtt, men hva var poenget?

– Det var for å si at vi kjenner oss ikke helt igjen i de medieoppslagene som har vært de siste døgnene. Vi snakker godt sammen, og så vet vi alt vi sier og gjør blir tolket. Vi vil sende et signal til vårt parti om at vi står sammen i partiledelsen, sier Hareide.

Hareide og hans den gang gode venninne Erna Solberg gjorde noe lignende i valgkampen 2017.

Prøver å finne hverandre

En liten stund etter at NRK gikk fra ledertrioen, meldte Aftenposten at KrF-topp Hans Fredrik Grøvan ikke mener KrFs stortingsgruppe må følge opp det KrF-landsmøtet vedtar, dersom det skulle bli et veldig knapt flertall.

Da NRK søkte partiledelsens kommentarer til dette oppstod følgende situasjon:

Kjell Ingolf Ropstad kunne ikke kommentere utspillet før han hadde funnet Knut Arild Hareide, slik at de to kunne svare sammen.

Knut Arild Hareide kunne ikke kommentere utspillet før han hadde funnet både Ropstad og Bollestad, slik at alle tre kunne svare sammen.