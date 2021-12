Ny smittetopp for tredje dag på rad

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

5355 personar fekk beskjed om at dei testa positivt for koronaviruset siste døgnet. Dette er det høgste registrerte talet på eitt døgn så langt i pandemien. Det er 1215 fleire enn same dag i førre veke.

Dagen før vart det registrert 5259 smittetilfelle.

Dei siste sju dagane er det i snitt registrert 4229 koronasmitta per dag. Tilsvarande snitt for sju dagar sidan var på 3065, så smittetrenden er stigande, melder NTB.

Ved midnatt natt til fredag var det utført 8,7 millionar koronatestar sidan februar i fjor. Totalt er det registrert 305.368 positive testar.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ny smittetopp i Oslo

Også i hovudstaden er det blitt registrert ein ny topp. 1150 koronatilfelle vart påvist her siste døgn.

No er smittetrykket høgest blant personar i aldersgruppa 30–39 år. Men det er framleis høgt smittetrykk også blant barn og unge.

Smittetrykket er høgast i bydelane Søndre Nordstrand, følgt av Bjerke og Nordstrand.

Fleire på intensivavdeling

316 koronapasientar var innlagde på norske sjukehus torsdag. Det er ni fleire enn dagen før.

Av desse ligg 103 pasientar på intensivavdeling, blant dei er det 50 som får respiratorbehandling. Det er åtte fleire på intensiv og to fleire på respirator samanlikna med dagen før, ifølgje oversikta til Helsedirektoratet.

Det har ikkje vore så høgt sidan 7. april i fjor, då 101 koronapasientar var innlagt på intensivavdeling.

Innlagde i helseregionane i Noreg:

Helse Midt-Noreg: 50

Helse nord: 16

Helse søraust: 207

Helse vest: 43

Av desse er 103 koronapasientar på intensivavdeling

Helse Midt-Noreg: 11

Helse nord: 6

Helse søraust: 76

Helse vest: 10

50 koronapasientar får respiratorbehandling

Helse Midt-Noreg: 7

Helse nord: 3

Helse søraust: 33

Helse vest: 7

Vaksinerte

4.252749 personar har fått første dose av koronavaksine.

3.867.978 personar har fått andre dose av koronavaksine.

868.837 har fått tredje dose av koronavaksine.

Døde

Til saman er 1135 koronasmitta personar døde i Noreg sidan mars 2020, det viser førebelse tal. Om pasienten har døydd av eller med koronaviruset er ikkje alltid mogleg å slå fast.

59,4 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppa under 50 år er det meldt om 26 dødsfall i Noreg.

Koronarelaterte dødsfall i Norge Alder Kvinner Menn 0-39 3 6 40-49 7 10 50-59 7 37 60-69 37 89 70-79 101 161 80-89 166 218 >90 187 103 Kjelde: fhi.no 09/12/21

Omikronvarianten

Det blir stadig rapportert om fleire tilfelle av omikronvarianten av koronaviruset i Noreg. Dei to første tilfella vart påviste hos to personar i Øygarden kommune 1. desember.

Torsdag kveld vart det kjent at ein person som var til stades under ein konsert med DeLillos på Folken i Stavanger sist laurdag, har fått stadfesta omikron-varianten av koronaviruset.

Det skal ha vore rundt 600 konsertgjestar til stades på konserten. Stavanger kommune ber alle som var til stades om ta ein PCR-test, og å halde seg heime til svaret finst.

Sandefjord kommune har fekk seint torsdag stadfesta 45 tilfelle av omikronvarianten.

– Dette vil føre til omfattande karantene, seier kommuneoverlegen i Sandefjord Ole Henrik Augestad.